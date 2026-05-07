Имущество на тещу и элитные автомобили: экс-директору коммунального предприятия Харькова объявили подозрение

Национальная полиция Украины разоблачила бывшего руководителя одного из специализированных коммунальных предприятий Харьковского городского совета в масштабном сокрытии состояния. Чиновник не внес в финансовый отчет активы, стоимость которых превышает 4,2 миллиона гривен.

Авто, не задекларированное экс-чиновником Харькова. Фото: НПУ

Следствие установило, что в ежегодной декларации за 2023 директор умышленно скрыл имущество, которым пользовался лично, но формально зарегистрировал на родственников. В частности, в списке "невидимых" активов оказались элитные автомобили и недвижимость.

"Чиновник не указал в декларации садовый дом и два земельных участка, а также автомобили Porsche Cayenne 2013 года выпуска и Mercedes-Benz CL63 AMG" , — отмечают в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, транспортные средства премиум-класса были оформлены на подставных лиц, среди которых и мать жены фигуранта. Несмотря на то, что юридически машины принадлежали родственникам, фактическое пользование ими осуществлял глава КП.

"Находясь в должности, чиновник не указал в декларации за 2023 год активы, которые были в его пользовании, однако были оформлены на других лиц, среди которых – родственники" , — подчеркивают в Нацполиции.

На основании собранных доказательств на днях бывшему должностному лицу официально сообщили о подозрении. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все детали коррупционной схемы и происхождение средств на приобретение скрытых активов.

