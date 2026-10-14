Масове вбивство українських військових на Харківщині: нападника шукають

Правоохоронні органи та військові розгорнули масштабні пошукові заходи на Харківщині, де у житловому будинку було розстріляно п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Наразі триває слідство, а однією з головних версій є напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

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Надзвичайна подія сталася в одному з населених пунктів Харківського району 13 жовтня. Зловмисник проник до приміщення, де перебували українські оборонці, та відкрив по них вогонь. Через отримані несумісні з життям поранення всі п’ятеро військових загинули на місці.

"14 жовтня за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування, — офіційно повідомили в Офісі Генерального прокурора України, — за фактом умисного вбивства двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України)".

Для затримання стрільця залучені екстрені та оперативні служби.

"Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові заходи, — зазначають у відомстві, — спрямовані на встановлення особи нападника, його місцезнаходження та всіх обставин злочину".

Слідчі розглядають кілька мотивів, зокрема причетність стрільця до диверсійних підрозділів РФ.

Інформацію про належність загиблих воїнів до свого угруповання згодом офіційно підтвердили і в самому військовому підрозділі, закликавши громадськість утриматися від маніпуляцій та передчасних висновків.

"13 жовтня на території Харківської області сталася трагічна подія, внаслідок якої загинули військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, — оприлюднила заяву пресслужба військового формування. — За попередньою інформацією, до події можуть бути причетні особи, які, ймовірно, є громадянами Російської Федерації".

Командування частини додало, що наразі робиться все можливе для розкриття злочину по гарячих слідах.

"З огляду на безпекові обмеження додаткові подробиці наразі не розголошуються, — резюмували в 72-й ОМБр, висловивши глибокі співчуття родинам полеглих бійців. — Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації".

Досудові заходи продовжуються у закритому режимі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Дмитро Разумков різко розкритикував чергові наміри уряду змінити критерії бронювання та відстрочок від мобілізації.



