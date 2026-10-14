Масове вбивство українських військових на Харківщині: нападника шукають

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Недилько Ксения
Правоохоронні органи та військові розгорнули масштабні пошукові заходи на Харківщині, де у житловому будинку було розстріляно п’ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Наразі триває слідство, а однією з головних версій є напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи.
Ілюстративне фото
Надзвичайна подія сталася в одному з населених пунктів Харківського району 13 жовтня. Зловмисник проник до приміщення, де перебували українські оборонці, та відкрив по них вогонь. Через отримані несумісні з життям поранення всі п’ятеро військових загинули на місці.
Для затримання стрільця залучені екстрені та оперативні служби.
Слідчі розглядають кілька мотивів, зокрема причетність стрільця до диверсійних підрозділів РФ.
Інформацію про належність загиблих воїнів до свого угруповання згодом офіційно підтвердили і в самому військовому підрозділі, закликавши громадськість утриматися від маніпуляцій та передчасних висновків.
Командування частини додало, що наразі робиться все можливе для розкриття злочину по гарячих слідах.
Досудові заходи продовжуються у закритому режимі.
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