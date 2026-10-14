Массовое убийство украинских военных в Харьковской области: нападающего ищут

Правоохранительные органы и военные развернули масштабные поисковые мероприятия на Харьковщине, где в жилом доме были расстреляны пять военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В настоящее время идет следствие, а одной из главных версий является нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.

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ЧП произошло в одном из населенных пунктов Харьковского района 13 октября. Злоумышленник проник в помещение, где находились украинские защитники, и открыл по ним огонь. Из-за полученных несовместимых с жизнью ранений все пятеро военных погибли на месте.

"14 октября при процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование, — официально сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины, — по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)".

Для задержания стрелка привлечены экстренные и оперативные службы.

"В настоящее время проводятся безотлагательные следственные и розыскные мероприятия, — отмечают в ведомстве, — направленные на установление личности нападающего, его местонахождение и всех обстоятельств преступления".

Следователи рассматривают несколько мотивов, в том числе причастность стрелка к диверсионным подразделениям РФ.

Информацию о принадлежности погибших воинов к своей группировке впоследствии официально подтвердили и в самом военном подразделении, призвав общественность воздержаться от манипуляций и преждевременных выводов.

"13 октября на территории Харьковской области произошло трагическое событие, в результате которого погибли военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, — обнародовала заявление пресс-служба военного формирования. — По предварительной информации, к событию могут быть причастны лица, вероятно граждане Российской Федерации".

Командование части добавило, что делается все возможное для раскрытия преступления по горячим следам.

"Учитывая ограничения безопасности дополнительные подробности пока не разглашаются, — резюмировали в 72-й ОМБр, выразив глубокие соболезнования семьям павших бойцов. — Просим представителей медиа и общественности воздержаться от распространения непроверенной информации".

Досудебные меры продолжаются в закрытом режиме.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков резко раскритиковал очередные намерения правительства изменить критерии бронирования и отсрочек от мобилизации.



