Массовое убийство украинских военных в Харьковской области: нападающего ищут

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Недилько Ксения
Правоохранительные органы и военные развернули масштабные поисковые мероприятия на Харьковщине, где в жилом доме были расстреляны пять военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В настоящее время идет следствие, а одной из главных версий является нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Иллюстративное фото
ЧП произошло в одном из населенных пунктов Харьковского района 13 октября. Злоумышленник проник в помещение, где находились украинские защитники, и открыл по ним огонь. Из-за полученных несовместимых с жизнью ранений все пятеро военных погибли на месте.
Для задержания стрелка привлечены экстренные и оперативные службы.
Следователи рассматривают несколько мотивов, в том числе причастность стрелка к диверсионным подразделениям РФ.
Информацию о принадлежности погибших воинов к своей группировке впоследствии официально подтвердили и в самом военном подразделении, призвав общественность воздержаться от манипуляций и преждевременных выводов.
Командование части добавило, что делается все возможное для раскрытия преступления по горячим следам.
Досудебные меры продолжаются в закрытом режиме.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Дмитрий Разумков резко раскритиковал очередные намерения правительства изменить критерии бронирования и отсрочек от мобилизации.