Вопросы энергетической безопасности и тарифной политики являются критическими для выживания общин вблизи линии фронта. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов во время выступления на Форуме старост несокрушимой Харьковщины.

Люди будут уезжать: Терехов призвал государство услышать прифронтовые регионы

По словам мэра, враг сознательно использует энергетический террор как инструмент вытеснения гражданского населения. Харьков уже активно инвестирует в автономность коммунальной сферы, однако этот процесс нуждается в финансовой и законодательной поддержке от центральной власти.

"Враг выбрал тактику разрушать нам генерацию. Сделать так, чтобы в домах не было ни света, ни воды, ни тепла. Поэтому сегодня мы работаем в Харькове по дифференциации всех коммунальных позиций. Это очень важно и дорого стоит, но иного выбора у нас нет. Общины самостоятельно не могут этого сделать. Прифронтовые громады не выдержат энергетического давления без системной помощи государства", — подчеркнул Игорь Терехов.

Особое внимание глава Ассоциации уделил вопросу тарифов. По его убеждению, действующее распределение нагрузки становится излишним бременем как для бюджетов громад, так и для предпринимателей, вынужденных работать на генераторах.

"Следующий вопрос – справедливые тарифы и их распределение. Сегодня это нагрузка на людей, на все прифронтовые территориальные общины и их бюджеты. Это критически важно. Бизнесу сегодня тоже очень тяжело: нет электроснабжения – включают генераторы. Это так называемый "генераторный налог", ложащийся в себестоимость труда", — отметил мэр.

Терехов напомнил, что в Харькове уже отменили местные налоги для сохранения бизнеса, но подчеркнул, что без поддержки государства люди будут покидать регион.

"Нам нужно, чтобы государство слышало нас в этих вопросах, потому что без света и поддержки предпринимателей люди будут ехать, а наша задача – чтобы люди оставались", – подытожил он.

Ассоциация прифронтовых городов и громад продолжает переговоры с правительством и парламентом, чтобы обеспечить стабильность энергосектора и не допустить роста финансового давления на жителей и бизнес прифронтовых территорий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что накануне в сети интернет появилась информация, что Верховная Рада готовит законодательные инициативы по повышению тарифов на электроэнергию и тепло для населения.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что эта информация не соответствует действительности.