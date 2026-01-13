logo

Люди были в укрытии – ракета попала именно туда: ОВА об обстреле Харьковщины

При ударе по почтовому терминалу под Харьковом люди были в укрытии – глава ОВА

13 января 2026, 13:57
Сегодня ночью оккупанты совершили массированную атаку по Украине, в частности, была обстреляна и Харьковщина, в результате чего погибли четыре человека. Детали последствий удара по почтовому терминалу "Новая Почта" сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Четыре человека находятся в больнице. Состояние оценивается как средней тяжести. Два человека были спасены из-под завалов подразделением ГСЧС под сигналы воздушной тревоги во время атаки "Шахедами", — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что двое погибших находились в укрытии, однако враг полностью разрушил его прицельным ракетным ударом. Еще два человека находились вблизи укрытия – они спаслись. Еще два человека погибли на территории терминала.

По данным начальника ХОВА, этот терминал обстреляли уже в четвертый раз. Пока информации о том, будут ли менять его расположение, нет.

В Новой почте опубликовали фотографии и список погибших сегодня ночью.

"Сегодня ночью 13.01.2026 во время прицельного ракетного удара по терминалу в Харькове мы навсегда потеряли наших коллег. Четверо новопочтовцев, имена которых мы никогда не забудем:

Виктор Пархоменко, 37 лет

Тарас Вовк, 34 года

Евгений Ермаков, 39 лет

Дмитрий Захаров, 23 года

Это невыразимая боль, которая навсегда останется в наших сердцах.

Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – написали в компании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты совершили массированную ракетно-шахедную атаку по Украине. Многие абоненты в разных регионах страны обесточены в такой большой мороз. Люди остались без света, отопления и воды, также погибли в результате ударов по Харьковщине на Новой Почте.

Однако россияне цинично комментируют такие террористические атаки против гражданского населения, в очередной раз заявляя, что поражены "военные цели", снабжавшие армию.



