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Купол над Харковом: як він захищає і від чого

У Харкові запрацював захисний купол: як місту вдалося радикально знизити кількість ворожих нальотів

28 серпня 2026, 10:58
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Недилько Ксения

У Харкові фіксують різке зниження активності ворожих безпілотників. Після запуску інноваційного комплексу оборонних технологій кількість ударів FPV-дронами по обласному центру скоротилася у чотири рази. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE повідомив керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

Купол над Харковом: як він захищає і від чого

Ілюстративне фото

За словами посадовця, досягти такого результату допомогла спеціальна багаторівнева система, яку в народі вже охрестили "куполом". Вона дозволила звести до мінімуму ефективність російських повітряних атак на місто.

"Це і технічні засоби, це і засоби радіоелектронної боротьби, засоби виявлення", — перелічує складові оборонної системи Богдан Гладких.

Очільник департаменту наголошує, що захист Харкова тримається не лише на автоматиці, а й на цілодобовій роботі людей.

"Це і наші мобільні вогневі групи, — резюмує керівник відомства, — тобто це комплекс заходів, який потім складає, як його можна назвати купол".

Завдяки синергії сучасних технологій РЕБ та оперативності українських захисників, мешканці Харкова отримали значно надійніший захист від загрози з повітря.                                       

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська продовжують модернізувати безпілотні технології, створюючи нові виклики для української протиповітряної оборони у глибокому тилу. Днями фахівцям вдалося перехопити та ліквідувати специфічну повітряну ціль — далекобійний дрон-камікадзе "Герань-2" (Shahed), який транспортував у собі два менших FPV-квадрокоптери.



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