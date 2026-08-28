Купол над Харковом: як він захищає і від чого

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Недилько Ксения
У Харкові фіксують різке зниження активності ворожих безпілотників. Після запуску інноваційного комплексу оборонних технологій кількість ударів FPV-дронами по обласному центру скоротилася у чотири рази. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE повідомив керівник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.
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За словами посадовця, досягти такого результату допомогла спеціальна багаторівнева система, яку в народі вже охрестили "куполом". Вона дозволила звести до мінімуму ефективність російських повітряних атак на місто.
Очільник департаменту наголошує, що захист Харкова тримається не лише на автоматиці, а й на цілодобовій роботі людей.
Завдяки синергії сучасних технологій РЕБ та оперативності українських захисників, мешканці Харкова отримали значно надійніший захист від загрози з повітря.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські
війська продовжують модернізувати безпілотні технології, створюючи нові виклики
для української протиповітряної оборони у глибокому тилу. Днями фахівцям
вдалося перехопити та ліквідувати специфічну повітряну ціль — далекобійний
дрон-камікадзе "Герань-2" (Shahed), який транспортував у собі два менших FPV-квадрокоптери.