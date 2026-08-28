Купол над Харьковом: как он защищает и от чего

В Харькове фиксируют резкое снижение активности вражеских беспилотников. После запуска инновационного комплекса оборонных технологий количество ударов FPV-дронами по областному центру сократилось в четыре раза. Об этом в эксклюзивном интервью Новости.LIVE сообщил руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

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По словам чиновника, добиться такого результата помогла специальная многоуровневая система, которую в народе уже окрестили "куполом". Она позволила свести к минимуму эффективность российских воздушных атак на город.

"Это и технические средства, это и средства радиоэлектронной борьбы, средства обнаружения", — перечисляет составляющие оборонной системы Богдан Гладких.

Глава департамента отмечает, что защита Харькова держится не только на автоматике, но и на круглосуточной работе людей.

"Это и наши мобильные огневые группы, — резюмирует руководитель ведомства, — это комплекс мероприятий, который потом составляет, как его можно назвать купол".

Благодаря синергии современных технологий РЭБ и оперативности украинских защитников, жители Харькова получили более надежную защиту от угрозы с воздуха.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска продолжают модернизировать беспилотные технологии, создавая новые вызовы для украинской противовоздушной обороны в глубоком тылу. На днях специалистам удалось перехватить и ликвидировать специфическую воздушную цель — дальнобойный дрон-камикадзе "Герань-2" ( Shahed ), транспортировавший в себе два меньших FPV- квадрокоптера.



