Кровавое утро в Харькове: оккупанты атаковали жилой квартал и заправку, количество пострадавших растет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 8 июля российские войска совершили массированную атаку на Харьков, попав безпилотниками и ракетами по АЗС в Киевском районе и жилой пятиэтажке в Немышлянском районе. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди которых трое подростков, сообщили глава Харькова Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов. На местах попадания возникли пожары, спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

Иллюстративное фото

Сегодня утром подразделения российской армии атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. Первый удар пришелся на Киевский район города, где вражеский беспилотник попал в гражданский объект.

"Попадание ударного дрона по АЗС, — сообщил мэр города Игорь Терехов, — на месте пожар".

Вскоре руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на заправке "прошло без пострадавших", однако враг не остановился и переключил внимание на другую часть города.

Следующей целью захватчиков стал Немышлянский район. Сначала туда прилетели беспилотники, а затем произошел мощный ракетный удар. Вражеский снаряд попал прямо в гражданскую жилую застройку.

"Армия РФ ударила по пятиэтажному жилому дому, – отметил Олег Синегубов, добавив, что в этом же районе зафиксировали всего три попадания. — Спасательные работы продолжаются".

Разрушение дома привело к трагическим последствиям. Спасатели и медики сразу отправились на помощь людям, оказавшимся в эпицентре взрыва.

"На данный момент известно об одном погибшем человеке, — заявил Игорь Терехов, комментируя последствия попадания в многоэтажку. — Также есть более десятка раненых по всем местам утренних ударов".

По состоянию на 9:52 количество пострадавших стремительно выросло. Руководитель ОВА сообщил, что ранения разной степени тяжести получили 13 жителей Немышлянского района.

"Среди них, – подчеркнул Олег Синегубов, – трое детей: 14, 16 и 17 лет".

Всего из-за утренних обстрелов Харькова пострадали не менее 15 городских жителей. Экстренные службы продолжают разбирать завалы разрушенного дома и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:05: "Поступила информация о еще одном погибшем человеке в результате вражеского удара по Немышлянскому району. Работа экстренных служб продолжается".

Обновлено: Олег Синегубов в 11:04: "Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до 23 человек. 16 человек получили ранения, в том числе ребята 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка. В больнице находятся пять человек, один человек — в тяжелом состоянии, в операционной.

Еще 7 пострадавших получили острую реакцию на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте.

Погибли два человека примерно 60-летнего возраста, их данные уточняются. Искренние соболезнования родным и близким. Наши профильные службы продолжают устранять последствия обстрелов".

Олег Синегубов в 11:46: "Еще 6 человек обратились за помощью медиков из-за вражеского удара в Немышлянском районе. Общее количество пострадавших достигло 29 человек — все получают необходимую помощь врачей".





Информация обновляется.