В результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага

"Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь кац*пские анклавы еще есть в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем сведения, о которых уже безопасно говорить.

Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", – отмечают в проекте.

Там сообщили, что Силы Обороны продолжают обнаружение и уничтожение оккупантов уже в центральной части города, где у русских несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается.

Это совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".

