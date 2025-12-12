logo

BTC/USD

90237

ETH/USD

3082.97

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага

В DeepState сообщили, что идет зачистка Купянска от оккупантов

12 декабря 2025, 12:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага

Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага

"Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь кац*пские анклавы еще есть в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем сведения, о которых уже безопасно говорить.

Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", – отмечают в проекте.

Там сообщили, что Силы Обороны продолжают обнаружение и уничтожение оккупантов уже в центральной части города, где у русских несколько анклавов, куда те вынуждены были оттянуться. Операция продолжается.

Это совместная работа ударной группировки 2 КНГУ "Хартия" (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД и ВСП), а также ТГр "Купянск".

Котел для оккупантов в Купянске: украинские войска заблокировали врага - фото 2

                                                                                                                                         

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Гуляйпольском направлении Запорожской области враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл украинских защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости