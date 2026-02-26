logo

Конфликт с 54-летним пенсионером в Харькове: ТЦК предоставил свою версию событий по «избиению» мужчины
НОВОСТИ

Конфликт с 54-летним пенсионером в Харькове: ТЦК предоставил свою версию событий по «избиению» мужчины

Служебное расследование и уголовное дело: как в ТЦК комментируют инцидент с применением силы в Харькове

26 февраля 2026, 00:18
Автор:
Недилько Ксения

Харьковский областной ТЦК и СП официально прокомментировал резонансное событие с участием 54-летнего пенсионера-спасателя Вадима Рудюка. Пока в сети распространяется информация об избиении мужчины военными, в центре комплектования заявляют об агрессивном поведении самого гражданского.

Конфликт с 54-летним пенсионером в Харькове: ТЦК предоставил свою версию событий по «избиению» мужчины

Конфликт с 54-летним пенсионером в Харькове: ТЦК предоставил свою версию событий по «избиению» мужчины

По данным ТЦК, конфликт начался во время мер по оповещению, когда у мужчины попросили предоставить военно-учетные документы.

"Гражданин... начал неадекватно вести себя, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения", — говорится в сообщении.

После доставки в помещение РТЦК ситуация обострилась. Представители учреждения утверждают, что задержанный первым применил физическую силу против сотрудника центра.

"Гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП. Во время этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь", — отчитывается руководство ОТЦК.

По данному факту назначено служебное расследование, а полиция открыла уголовное производство. Также проверяется информация о возможном участии Вадима Рудюка в боевых действиях в прошлом. Руководство ТЦК уверяет, что полностью способствует следствию, и призывает медиа "избегать преждевременных оценок и комментариев" для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) выступил начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик. Во время отчета народный депутат Алексей Гончаренко задал чиновнику острые вопросы использования балаклав работниками ТЦК и изъятия мобильных телефонов у военнообязанных.



