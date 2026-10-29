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КАБ поцілив у житловий будинок на Харківщині: під завалами шукають людей

Рятувальна операція в Ізюмі: Синєгубов заявив про масштабні руйнування та п'ятьох постраждалих через атаку РФ

29 жовтня 2026, 15:21
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська завдали чергового жорстокого удару по цивільній інфраструктурі Харківської області, використавши керовану авіаційну бомбу. Обстріл спричинив серйозні руйнування багатоквартирного будинку та призвів до травмування мирних мешканців.

КАБ поцілив у житловий будинок на Харківщині: під завалами шукають людей

Ілюстративне фото

Ворожа атака припала на житловий масив міста, повністю розтрощивши конструкції однієї з будівель.

"Ворог атакував КАБ м. Ізюм", — офіційно повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, вибух мав катастрофічні наслідки для житлового будинку, оскільки "влучання зафіксовано в 5-ти поверхову будівлю з подальшою частковою руйнацією з 1 по 5 поверхи". Наразі на місці трагедії розгорнуто масштабні роботи, адже "під завалами можуть перебувати люди" і на цю хвилину там "триває пошуково-рятувальна операція".

Медики та екстрені служби оперативно прибули в епіцентр події для надання невідкладної допомоги постраждалим мешканцям, які опинилися під уламками власних осель. Керівництво ОВА оприлюднило перші дані щодо поранених громадян.

"Внаслідок ворожої атаки, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей", — констатував Синєгубов, запевнивши, що "всім надається медична допомога".

Кількість залучених рятувальних підрозділів збільшено для якнайшвидшого розбору бетонних плит та пошуку вцілілих. Керівник області підсумував, що ліквідація наслідків авіаудару відбувається безперервно: "Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі".

Інформація оновлюється.



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