КАБ попал в жилой дом в Харьковской области: под завалами ищут людей

Российские оккупационные войска нанесли очередной жестокий удар по гражданской инфраструктуре Харьковской области, использовав управляемую авиационную бомбу. Обстрел вызвал серьезные разрушения многоквартирного дома и привел к травмированию мирных жителей.

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Вражеская атака пришлась на жилой массив города, полностью разбив конструкции одного из зданий.

"Враг атаковал КАБ г. Изюм", — официально сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, взрыв имел катастрофические последствия для жилого дома, поскольку "попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи". Сейчас на месте трагедии развернуты масштабные работы, ведь "под завалами могут находиться люди" и на данный момент там "идет поисково-спасательная операция".

Медики и экстренные службы оперативно прибыли в эпицентр происшествия для оказания неотложной помощи пострадавшим жителям, оказавшимся под обломками собственных жилищ. Руководство ОВА обнародовало первые данные по раненым гражданам.

"В результате вражеской атаки, по предварительной информации, пострадали 5 человек", — констатировал Синегубов, заверив, что "всем оказывается медицинская помощь".

Количество привлеченных спасательных подразделений увеличено для скорейшего разбора бетонных плит и поиска уцелевших. Руководитель области подытожил, что ликвидация последствий авиаудара происходит непрерывно: "Все экстренные службы работают в усиленном режиме".

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