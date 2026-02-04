Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) активно працює над захистом фінансової стабільності муніципалітетів та соціальною підтримкою населення в умовах повномасштабної війни. Про ключові напрямки роботи та досягнення організації розповів її очільник, Харківський міський голова Ігор Терехов, в інтерв’ю виданню "Главком".

Ігор Терехов заявив, чого вже домоглися прифронтові громади у державній політиці

Бюджетна стійкість та підтримка бізнесу

Одним із стратегічних завдань Асоціації є збереження за місцевими бюджетами податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що є критично важливим для функціонування громад. Також ведеться робота над зміною механізмів сплати ПДВ для підприємств, які продовжують працювати під постійними обстрілами. Це допоможе запобігти зупинці бізнесу та втраті доходів.

Соціальний захист переселенців

Особливий фокус діяльності АПМГ спрямований на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Асоціація наполягає на необхідності збереження державних виплат для ВПО. Важливим досягненням у цьому напрямку стало впровадження фінансової підтримки для наймолодших:

"Зусиллями Асоціації вже було досягнуто надання щомісячної допомоги в розмірі 3 тис. грн для дітей з родин переселенців".

Масштабування та вплив на владу

Ігор Терехов зазначив, що за час війни об’єднання значно зросло і стало вагомим суб’єктом у діалозі з центральною владою. Кількість учасників збільшилася у сто разів:

"Асоціацію на початку створили три громади. Зараз у нас налічується вже 300 прифронтових громад. Дуже тішить, що нам вдалося в цілому вплинути на вектор державної політики щодо підтримки прифронтових громад".

Мер Харкова підкреслив, що сьогодні громади об'єднуються, аби їхні специфічні потреби були враховані на найвищому рівні:

"І ми сьогодні беремо ініціативу у свої руки, щоб уряд та Офіс президента нас чули".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують суттєві зміни у системі підтримки внутрішньо переміщених осіб. Як повідомив народний депутат Павло Фролов, наразі в Уряді розглядають можливість повернення допомоги на проживання у розмірі 3 тис. грн "усім без винятку дітям ВПО, які раніше її отримували".