Ассоциация прифронтовых городов и громад активно работает над защитой финансовой стабильности муниципалитетов и социальной поддержкой населения в условиях полномасштабной войны. О ключевых направлениях работы и достижениях организации рассказал ее глава, Харьковский городской голова Игорь Терехов, в интервью изданию "Главком".

Игорь Терехов заявил, чего уже добились прифронтовые громады в государственной политике

Бюджетная стойкость и поддержка бизнеса

Одной из стратегических задач Ассоциации является сохранение по местным бюджетам налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что критически важно для функционирования громад. Также ведется работа по изменению механизмов уплаты НДС для предприятий, которые продолжают работать под постоянными обстрелами. Это поможет предотвратить остановку бизнеса и потерю доходов.

Социальная защита переселенцев

Особый фокус деятельности АПГГ направлен на помощь внутренне перемещенным лицам. Ассоциация настаивает на необходимости сохранения государственных выплат для ВПЛ. Важным достижением в этом направлении стало внедрение финансовой поддержки для самых молодых:

"Усилиями Ассоциации уже было достигнуто предоставление ежемесячного пособия в размере 3 тыс. грн для детей из семей переселенцев".

Масштабирование и влияние на власть

Игорь Терехов отметил, что за время войны объединение значительно выросло и стало весомым субъектом в диалоге с центральной властью. Количество участников увеличилось в сто раз:

"Ассоциацию в начале создали три громады. Сейчас у нас насчитывается уже 300 прифронтовых громад. Очень радует, что нам удалось в целом повлиять на вектор государственной политики поддержки прифронтовых громад".

Мэр Харькова подчеркнул, что сегодня общины объединяются, чтобы их специфические потребности были учтены на самом высоком уровне:

"И мы сегодня берем инициативу в свои руки, чтобы правительство и Офис президента нас слышали".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовят существенные изменения в системе поддержки внутренне перемещенных лиц. Как сообщил народный депутат Павел Фролов, в настоящее время в Правительстве рассматривают возможность возвращения помощи на проживание в размере 3 тыс. грн "всем без исключения детям ВПЛ, которые раньше его получали".