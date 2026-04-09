Недилько Ксения
Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с пространным заявлением о распространении в СМИ информации о критических долгах города за энергоносители. Глава Харькова назвал эти публикации частью масштабной информационной кампании, цель которой – деморализовать жителей и подорвать способность города держаться под обстрелами.
Терехов подчеркнул, что в условиях войны, когда фронт находится всего в 30 километрах, стандартные финансовые требования мирного времени невозможны из-за разрушенной экономики и ежедневных атак на инфраструктуру.
Отдельно мэр обратился к политическим оппонентам и медиасообществу, призвав их прекратить манипуляции и "игру в ярлыки". Он подчеркнул, что сейчас не время для предвыборных технологий, а все силы должны быть ориентированы на общую победу.
По словам главы города, Харьков, как и другие прифронтовые центры (Запорожье, Днепр, Одесса), несет колоссальную нагрузку, обеспечивая работу госпиталей, казарм и эвакуационных центров. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Терехов заверил, что город обязательно выполнит все обязательства перед государством и людьми после стабилизации ситуации.
Напомним, что в "Экономической правде" получился пространный материал о Харькове , который среди всех городов является крупнейшим должником за энергоносители, однако в Харькове бесплатный проезд, который журналисты называют "коммунизмом" Терехова ради популизма за счет налогоплательщиков.