Игорь Терехов ответил на информационные атаки по долгам Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил с пространным заявлением о распространении в СМИ информации о критических долгах города за энергоносители. Глава Харькова назвал эти публикации частью масштабной информационной кампании, цель которой – деморализовать жителей и подорвать способность города держаться под обстрелами.

Терехов подчеркнул, что в условиях войны, когда фронт находится всего в 30 километрах, стандартные финансовые требования мирного времени невозможны из-за разрушенной экономики и ежедневных атак на инфраструктуру.

"Мы находимся в условиях полномасштабной информационной войны, в которой враг стремится любой ценой взорвать нашу веру и способность держаться. Сегодня как никогда важны точность и понимание реальности. В Харькове свет – это не просто услуга, это элемент обороны. Тепло – не комфорт, а условие выживания. Транспорт – не сервис, а часть логистики страны в войне", – отметил Игорь Терехов.

Отдельно мэр обратился к политическим оппонентам и медиасообществу, призвав их прекратить манипуляции и "игру в ярлыки". Он подчеркнул, что сейчас не время для предвыборных технологий, а все силы должны быть ориентированы на общую победу.

"Что касается политических спекуляций, не торопитесь. Оставьте свой пыл до выборов. Наступит мир и вернется политика, будет конкуренция. Сейчас идет война. Всегда найдутся барыги, которые билеты и в бомбоубежища будут продавать, но я против этого. Сегодня у всех ответственных политиков одна задача – выстоять", — добавил мэр.

По словам главы города, Харьков, как и другие прифронтовые центры (Запорожье, Днепр, Одесса), несет колоссальную нагрузку, обеспечивая работу госпиталей, казарм и эвакуационных центров. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, Терехов заверил, что город обязательно выполнит все обязательства перед государством и людьми после стабилизации ситуации.

"Я – мэр Харькова. Я – на посту. Харьков работает, держится и выполнит свои обязательства", — подытожил он.

Напомним, что в "Экономической правде" получился пространный материал о Харькове , который среди всех городов является крупнейшим должником за энергоносители, однако в Харькове бесплатный проезд, который журналисты называют "коммунизмом" Терехова ради популизма за счет налогоплательщиков.