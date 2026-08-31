Хто допомагав бомбити Харків: стало відомо, хто саме чекав на окупацію міста

Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила у Харкові ворожого поплічника, який збирав розвіддані для підготовки повітряних атак. За інформацією відомства, зловмисник відстежував для рф місця дислокації українських військових, по яких окупанти планували завдати ракетно-бомбових ударів. Слідство встановило, що протиправною діяльністю займався місцевий безробітний, якого представники російських спецслужб завербували через Телеграм-канали з пошуку легкого заробітку.

Затриманий підозрюваний, фото: СБУ

Для збору інформації фігурант застосовував метод візуального спостереження та фотофіксації. Як свідчать матеріали справи, чоловік пішки обходив територію обласного центру, намагаючись виявити, зняти на телефон і передати кураторам точні координати розташування підрозділів Сил оборони. Головну увагу інформатор приділяв критично важливим військовим об'єктам. Правоохоронці зафіксували, що пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та замасковані укриття наших військ.

Зловмисника викрили безпосередньо під час виконання чергового завдання поблизу локацій, де базувалися бійці, які тримають лінію фронту. Силовики затримали коригувальника у його власній квартирі, а під час невідкладних обшуків вилучили мобільний телефон, де зберігалися незаперечні докази спілкування з російськими кураторами.

На підставі зібраної доказової бази слідчі СБУ оголосили харків'янину про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване поширення відомостей про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають, а затриманому загрожує реальний термін ув'язнення строком до 8 років.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що журналіст та військові розповіли про ворожість місцевих "ждунів".