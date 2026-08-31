Кто помогал бомбить Харьков: стало известно, кто именно ждал оккупацию города

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила в Харькове вражеского приспешника, который собирал разведданные для подготовки воздушных атак. По информации ведомства, злоумышленник отслеживал для России места дислокации украинских военных, по которым оккупанты планировали нанести ракетно-бомбовые удары. Следствие установило, что противоправной деятельностью занимался местный безработный, которого представители российских спецслужб завербовали через телеграмм-каналы по поиску легкого заработка.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Для сбора информации фигурант использовал метод визуального наблюдения и фотофиксации. Как свидетельствуют материалы дела, мужчина пешком обходил территорию областного центра, пытаясь обнаружить, снять на телефон и передать кураторам точные координаты расположения подразделений Сил обороны. Главное внимание информатор уделял критически важным военным объектам. Стражи порядка зафиксировали, что приоритетными целями врага были запасные командные пункты и замаскированные укрытия наших войск.

Злоумышленника разоблачили непосредственно во время выполнения очередного задания вблизи локаций, где базировались бойцы, держащие линию фронта. Силовики задержали корректировщика в его собственной квартире, а во время неотложных обысков изъяли мобильный телефон, где хранились доказательства общения с российскими кураторами.

На основании собранной доказательной базы следователи СБУ объявили харьковчанину о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение сведений о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, а задержанному грозит реальный срок заключения на срок до 8 лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист и военные рассказали о враждебности местных "ждунов".