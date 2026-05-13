Харківські баскетболісти, яких підтримує корпорація «Здоров’я», вперше вийшли у плей-оф Суперліги

Дебют у стадії плей-оф Суперліги став по-справжньому історичною подією для клубу й усіх його шанувальників. Для багатьох гравців складу це було перше подібне випробування. На матчі на КСК "Шинник" у Дніпрі вирувала атмосфера спортивного свята: діти отримували подарунки у конкурсах між періодами, вболівальники підтримували свою команду.

Фото: з відкритих джерел

Гра завершилася впевненою перемогою харків‘ян — "Харківські Соколи" — "Ніко-Баскет" 89:81.







Також квітень приніс дві персональні нагороди гравцям клубу. Андрій Хохоник набрав найбільшу кількість результативних передач і став кращим асистентом Суперліги, Максим Нікітін за свою ефективність потрапив до символічної пʼятірки всього регулярного сезону.

Сезон харківська команда закінчила на четвертій сходинці.

БК "Харківські Соколи" подякували своїм неймовірним вболівальникам, які заповнювали трибуни де б не відбувалася гра. Дуже важко не мати змоги виступати у рідному місті на рідній арені, але команда не збирається здаватися.

Щойно закінчилися основні матчі, команда вже провела спільне тренування з із юними баскетболістами й баскетболістками Харківської СДЮСШОР. Відбулася чергова зустріч двох поколінь, які об’єднані любов’ю до баскетболу.

Корпорація "Здоров’я", яка вже багато років підтримує баскетбольний клуб, теж привітала гравців з досягненнями і подякувала за видовищні ігри й справжню спортивну боротьбу.

— Не буває перемог без поразок, а характер визначає саме здатність рухатися далі попри все. Саме за це команду люблять дорослі й маленькі шанувальники. Тому я бажаю нам усім нових результативних і мотивуючих матчів. Разом ми будемо робити все, щоб зберегти спортивні традиції нашого міста та залучати все більше юних спортсменів до цієї складної, але яскравої гри, — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"".





