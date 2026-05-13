Харьковские баскетболисты, поддерживаемые корпорацией «Здоровье», впервые вышли в плей-офф Суперлиги

Дебют в стадии плей-офф Суперлиги стал по-настоящему историческим событием для клуба и всех его поклонников. Для многих игроков состава это было первое подобное испытание. На матче на КСК "Шинник" в Днепре бушевала атмосфера спортивного праздника: дети получали подарки в конкурсах между периодами, болельщики поддерживали свою команду.

Игра завершилась уверенной победой харьковчан — "Харьковские Соколы" — "Нико-Баскет" 89:81.









Также апрель принес две персональные награды игрокам клуба. Андрей Хохоник набрал наибольшее количество результативных передач и стал лучшим помощником Суперлиги, Максим Никитин за свою эффективность попал в символическую пятерку всего регулярного сезона.

Сезон харьковская команда окончила на четвертой строчке.

БК "Харьковские Соколы" поблагодарили своих невероятных болельщиков, которые заполняли трибуны где бы ни происходила игра. Очень тяжело не иметь возможности выступать в родном городе на родной арене, но команда не собирается сдаваться.

Как только закончились основные матчи, команда уже провела совместную тренировку с юными баскетболистами и баскетболистками Харьковской СДЮСШОР. Состоялась очередная встреча двух поколений, объединенных любовью к баскетболу.

Корпорация "Здоровье", уже много лет поддерживающая баскетбольный клуб, тоже поздравила игроков с достижениями и поблагодарила за зрелищные игры и настоящую спортивную борьбу.

— Не бывает побед без поражений, а характер определяет именно способность двигаться дальше, несмотря ни на что. Именно за это команду любят взрослые и маленькие поклонники. Потому я желаю нам всем новых результативных и мотивирующих матчей. Вместе мы будем делать все, чтобы сохранить спортивные традиции нашего города и привлекать все больше юных спортсменов в эту сложную, но яркую игру, — отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"".