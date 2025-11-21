Харьков стал самым дешевым городом Украины для жизни – новый индекс расходов на 2025 год

В Украине обновили оценку стоимости жизни – и результаты оказались достаточно неожиданными. Онлайн-ресурс обнародовал Индекс стоимости жизни 2025, в рамках которого сравнили текущие расходы жителей крупных украинских городов. Об этом сообщает The Page.

Назван город, где украинцы тратят меньше всего – обновленный рейтинг удивил даже экспертов

Согласно данным рейтинга , именно Харьков получил самый низкий индекс стоимости жизни среди пяти вошедших в исследование крупных городов . При расчете учитывались цены на продукты, коммунальные услуги, транспорт, аренду жилья и другие базовые расходы. Харьков с показателем 26.2 стал наиболее доступным для проживания ежедневно.

Для сравнения: Одесса и Львов имеют индекс 27.5, Днепр – 29.7, Киев традиционно возглавляет самый дорогой сегмент с показателем 30.7.

Относительно ежемесячных расходов без аренды Харьков удерживает первенство и здесь – ориентировочно 19 848 грн на одного человека. В других городах цифры существенно выше: в Киеве – 23 009 грн., во Львове – 20 157 грн., в Днепре – 21 855 грн., в Одессе – 20 270 грн.

Отдельная часть рейтинга посвящена аренде жилья. Самый доступный вариант аренды однокомнатной квартиры в центре снова зафиксирован в Харькове – около 7562 грн в месяц. Далее следуют Одесса – 10 906 грн., Львов – 19 871 грн., Днепр – 20 612 грн., а самая дорогая аренда традиционно в Киеве – 25 378 грн.

Специалисты отмечают, что за последние полгода арендные цены выросли почти повсюду, но даже несмотря на это, Харьков сохранил статус самого доступного крупного города страны по совокупности расходов.

