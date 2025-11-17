Харьков начали украшать к зимним праздникам (ФОТО)

Этой ночью на станции "Исторический музей" в Харьковском метрополитене технические специалисты Центрального парка украсили гирляндами и игрушками елку и домик Николая, подключили иллюминацию. Украшение станций метро – традиция, родившаяся в Харькове в условиях войны.

Харьков начали украшать к зимним праздникам

Рабочие Центрального парка и метрополитена работают по ночам, используя декор, который до войны украшал харьковские аллеи. Следующая станция, где появятся рождественские узоры – "Университет". В этом году планируется украсить зимним декором 5 станций подземки.

"Эти фонарики и украшения – наш подарок городу. Они создают атмосферу настоящей волшебной сказки для всех харьковчан. Мы дарим друг другу хорошее настроение и тепло, доказывая, что свет, тепло и вера в чудо всегда побеждают тьму и зло", – отмечают в Центральном парке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине День святого Николая традиционно отмечали 19 декабря. Однако после перехода на новый церковный календарь, принятый Православной церковью Украины и Украинской греко-католической церковью, дата празднования изменилась — теперь правильная дата праздника — 6 декабря.

Ранее большинство украинских церквей жили по юлианскому календарю, который отстает от григорианского (использующего мир) на 13 дней. Именно поэтому все церковные праздники, в том числе и День святого Николая, "сдвигались" — вместо 6 декабря выходило 19-го. После перехода на новоюлианский календарь, совпадающий с григорианским до 2800 года, празднование вернулось на исторически верную дату — 6 декабря.