Харків під ворожим обстрілом: що відомо про “прильоти” (ОНОВЛЕНО)

У Харкові пролунав вибух. Росія знову завдала удару по місту.

Обстріл Харкова. Фото портал "Коментарі"

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог вдарив по Харкову КАБами.

“За наявною інформацією, під ударом опинився Слобідський район. Деталі зʼясовуємо”, — повідомив мер міста.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що на цю хвилину, інформація щодо постраждалих не надходила.

Терехов зазначив, що внаслідок ударів по Харкову також зафіксовано велику пожежу у Салтівському районі.

Станом на 22:15 Терехов повідомив, що є інформація про влучання по території медичного закладу — попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд.

“Інформація щодо постраждалих уточнюється”, — пише Терехов.

Станом на 22:22 Терехов повідомив про чотирьох постраждалих. За словами Терехова, внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова. Новина доповнюється....