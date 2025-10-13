Харьков под вражеским обстрелом: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздался взрыв. Россия снова нанесла удар по городу.

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.

"По имеющейся информации, под ударом оказался Слободской район. Детали выясняем", — сообщил мэр города.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Терехов отметил, что в результате ударов по Харькову также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе.

По состоянию на 22:15 Терехов сообщил, что есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек.

"Информация о пострадавших уточняется", — пишет Терехов.

По состоянию на 22:22 Терехов сообщил о четырех пострадавших.

По словам Терехова, в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.

Новость дополняется...