Харьков под вражеским обстрелом: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Кречмаровская Наталия
В Харькове раздался взрыв. Россия снова нанесла удар по городу.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Терехов отметил, что в результате ударов по Харькову также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе.
По состоянию на 22:15 Терехов сообщил, что есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек.