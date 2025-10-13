logo

Главная Новости Регионы Харьков Харьков под вражеским обстрелом: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Харьков под вражеским обстрелом: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Что известно о последствиях удара КАБами по Харькову

13 октября 2025, 22:48
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Харькове раздался взрыв. Россия снова нанесла удар по городу.

Харьков под вражеским обстрелом: что известно о "прилетах" (ОБНОВЛЕНО)

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по Харькову КАБами.

"По имеющейся информации, под ударом оказался Слободской район. Детали выясняем", — сообщил мэр города.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Терехов отметил, что в результате ударов по Харькову также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе.

По состоянию на 22:15 Терехов сообщил, что есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушена одна из хозяйственных построек.

"Информация о пострадавших уточняется", — пишет Терехов.

По состоянию на 22:22 Терехов сообщил о четырех пострадавших.
По словам Терехова, в результате ударов по городу частично обесточены три района Харькова.
Новость дополняется...



