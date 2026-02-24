До Харкова незаконно масово завозили озброєння з фронту: що відомо

Озброєння та вибухові матеріали переправляли з фронту до Харківського регіону. У Державному бюро розслідувань повідомили подробиці.

Харків. Фото портал "Коментарі"

Слідство встановило, що організатором схеми виявився сапер одного з прикордонних загонів. Він проходив службу в Донецькій області. Сапер, як повідомили в ДБР, маючи доступ до арсеналу підрозділу, почав привласнювати вибухові матеріали та комплектуючі.

“Надалі фігурант надсилав їх поштовими відправленнями двом знайомим в Харківську область. Отримані посилки вони зберігали у своїх помешканнях, фактично накопичуючи нелегальний арсенал”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці на одному з поштових терміналів Харкова вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження під час відправлення чергової партії. Вилучили:

головні частини некерованих реактивних снарядів,

корпуси гранат,

порохові заряди,

підривачі,

елементи до підствольних систем та інші складники вибухових пристроїв.

“Під час обшуків за місцями проживання спільників слідчі вилучили бойові частини зарядів, ручні гранати, електродетонатори, капсулі-детонатори, компоненти до гранатометних пострілів та інші засоби ураження, зокрема саморобні вибухові елементи”, — уточнили в ДБР.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). За вчинене фігуранту загрожує покарання — до 7 років позбавлення волі.

