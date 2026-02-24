logo_ukra

Харків До Харкова незаконно масово завозили озброєння з фронту: що відомо
НОВИНИ

До Харкова незаконно масово завозили озброєння з фронту: що відомо

Сапер одного з прикордонних загонів привласнював озброєння та переправляв його до Харкова

24 лютого 2026, 17:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Озброєння та вибухові матеріали переправляли з фронту до Харківського регіону. У Державному бюро розслідувань повідомили подробиці. 

До Харкова незаконно масово завозили озброєння з фронту: що відомо

Харків. Фото портал "Коментарі"

Слідство встановило, що організатором схеми виявився сапер одного з прикордонних загонів. Він проходив службу в Донецькій області. Сапер, як повідомили в ДБР, маючи доступ до арсеналу підрозділу, почав привласнювати вибухові матеріали та комплектуючі.

“Надалі фігурант надсилав їх поштовими відправленнями двом знайомим в Харківську область. Отримані посилки вони зберігали у своїх помешканнях, фактично накопичуючи нелегальний арсенал”, — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці на одному з поштових терміналів Харкова вилучили майже 300 одиниць небезпечних засобів ураження під час відправлення чергової партії. Вилучили: 

  • головні частини некерованих реактивних снарядів,

  • корпуси гранат,

  • порохові заряди,

  • підривачі,

  • елементи до підствольних систем та інші складники вибухових пристроїв.

“Під час обшуків за місцями проживання спільників слідчі вилучили бойові частини зарядів, ручні гранати, електродетонатори, капсулі-детонатори, компоненти до гранатометних пострілів та інші засоби ураження, зокрема саморобні вибухові елементи”, — уточнили в ДБР. 

Військовослужбовцю повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). За вчинене фігуранту загрожує покарання — до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відбувається з системою ППО в Україні та чому західні партнери не поспішають передавати озброєння.



Джерело: https://dbr.gov.ua/news/vibuhivka-z-frontu-poshtoyu-dbr-zablokuvalo-sprobu-nezakonnogo-vivezennya-ozbroennya-do-harkova
