logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харьков незаконно массово завозили вооружение с фронта: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харьков незаконно массово завозили вооружение с фронта: что известно

Сапер одного из пограничных отрядов присваивал вооружение и переправлял его в Харьков

24 февраля 2026, 17:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вооружение и взрывные материалы переправлялись с фронта в Харьковский регион. В Государственном бюро расследований сообщили подробности.

В Харьков незаконно массово завозили вооружение с фронта: что известно

Харьков. Фото портал "Комментарии"

Следствие установило, что организатором схемы оказался сапер одного из пограничных отрядов. Он проходил службу в Донецкой области. Сапер, как сообщили в ГБР, имея доступ к арсеналу подразделения, начал присваивать взрывчатые материалы и комплектующие.

"В дальнейшем фигурант отправлял их почтовыми отправлениями двум знакомым в Харьковскую область. Полученные посылки они хранили в своих домах, фактически накапливая нелегальный арсенал", — говорится в сообщении.

Правоохранители на одном из почтовых терминалов Харькова изъяли около 300 единиц опасных средств поражения во время отправки очередной партии. Удалили:

  • главные части неуправляемых реактивных снарядов,

  • корпуса гранат,

  • пороховые заряды,

  • подрыватели,

  • элементы для подствольных систем и другие составляющие взрывных устройств.

"Во время обысков по местам жительства подельников следователи изъяли боевые части зарядов, ручные гранаты, электродетонаторы, капсюли-детонаторы, компоненты к гранатометным выстрелам и другие средства поражения, в том числе самодельные взрывные элементы", — уточнили в ГБР.

Военнослужащему сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное фигуранту грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с системой ПВО в Украине и почему западные партнеры не спешат передавать вооружение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/vibuhivka-z-frontu-poshtoyu-dbr-zablokuvalo-sprobu-nezakonnogo-vivezennya-ozbroennya-do-harkova
Теги:

Новости

Все новости