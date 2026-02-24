В Харьков незаконно массово завозили вооружение с фронта: что известно

Вооружение и взрывные материалы переправлялись с фронта в Харьковский регион. В Государственном бюро расследований сообщили подробности.

Харьков. Фото портал "Комментарии"

Следствие установило, что организатором схемы оказался сапер одного из пограничных отрядов. Он проходил службу в Донецкой области. Сапер, как сообщили в ГБР, имея доступ к арсеналу подразделения, начал присваивать взрывчатые материалы и комплектующие.

"В дальнейшем фигурант отправлял их почтовыми отправлениями двум знакомым в Харьковскую область. Полученные посылки они хранили в своих домах, фактически накапливая нелегальный арсенал", — говорится в сообщении.

Правоохранители на одном из почтовых терминалов Харькова изъяли около 300 единиц опасных средств поражения во время отправки очередной партии. Удалили:

главные части неуправляемых реактивных снарядов,

корпуса гранат,

пороховые заряды,

подрыватели,

элементы для подствольных систем и другие составляющие взрывных устройств.

"Во время обысков по местам жительства подельников следователи изъяли боевые части зарядов, ручные гранаты, электродетонаторы, капсюли-детонаторы, компоненты к гранатометным выстрелам и другие средства поражения, в том числе самодельные взрывные элементы", — уточнили в ГБР.

Военнослужащему сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное фигуранту грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с системой ПВО в Украине и почему западные партнеры не спешат передавать вооружение.