В Харьков незаконно массово завозили вооружение с фронта: что известно

Кречмаровская Наталия
Вооружение и взрывные материалы переправлялись с фронта в Харьковский регион. В Государственном бюро расследований сообщили подробности.
Харьков. Фото портал "Комментарии"
Следствие установило, что организатором схемы оказался сапер одного из пограничных отрядов. Он проходил службу в Донецкой области. Сапер, как сообщили в ГБР, имея доступ к арсеналу подразделения, начал присваивать взрывчатые материалы и комплектующие.
Правоохранители на одном из почтовых терминалов Харькова изъяли около 300 единиц опасных средств поражения во время отправки очередной партии. Удалили:
главные части неуправляемых реактивных снарядов,
корпуса гранат,
пороховые заряды,
подрыватели,
элементы для подствольных систем и другие составляющие взрывных устройств.
Военнослужащему сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). За совершенное фигуранту грозит наказание – до 7 лет лишения свободы.
