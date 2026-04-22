Действия ТЦК в Харькове шокируют: военные терцентра избивали и пытали мужчин

В Харькове разоблачили группу военнослужащих одного из районных ТЦК и военных других подразделений, которые были и пытали мужчин в помещении терцентра. В Государственном бюро расследований отметили, что фигурантам сообщили о подозрении в пытках, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

В ДБР сообщили, что среди фигурантов — майор ТЦК, занимавший руководящий пост и руководивший действиями подельников. Майор привлек к преступной деятельности:

- военнослужащих подразделения охраны этого же ТЦК,

- военнослужащих, которые по полномочиям должны осуществлять рекрутинг кандидатов в воинские части для дальнейшего прохождения воинской службы по призыву во время мобилизации.

Следствие установило, что под предлогом "осуществления мер оповещения и призыва граждан на военную службу во время мобилизации" фигуранты ворвались в частный дом. Они представились работниками СБУ, проводили так называемый обыск, во время которого применяли физическую силу, угрожали оружием гражданским лицам — требовали, чтобы те признались в причастности к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков. Один из мужчин попытался сопротивляться — в ответ получил огнестрельные ранения.

"После этого двух пострадавших насильно вывезли в помещение ТЦК, где их удерживали длительное время, избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники. Кроме того, фигуранты вынуждали одного из потерпевших подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации. В конце концов, одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно”, — сообщили в ГБР.

Отмечается, что к противоправным действиям были причастны 6 человек — они действовали совместно согласно предварительно разработанному и согласованному плану. Часть из них – военнослужащие ТЦК, другие – военные других подразделений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине будут усиливать мобилизацию.



