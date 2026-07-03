Десятки сіл та селищ підлягають відселенню: рішення Ради оборони Харківської області через дії ворога

Влада Харківської області посилює заходи безпеки задля збереження життів місцевих мешканців. Через ризик серйозного погіршення безпекової ситуації у прифронтових та прикордонних громадах було прийнято рішення вивезти цивільне населення з небезпечних територій.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Нові заходи охоплюють десятки населених пунктів у трьох районах області. Рішення було затверджено колегіально під час спеціальних зборів.

"Розширюємо зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області, — заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. — Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участі керівників регіональних відомств".

У Шевченківській громаді під обов’язкове відселення потрапив 41 населений пункт, серед яких селище Шевченкове, села Гроза, Гетьманівка, Василенкове, Аркадівка та інші. У Богодухівському районі людей просять виїхати з 12 точок, зокрема із селищ Улянівка та Зарічне, а також сіл Іванівка й Костянтинівка.

Окрему увагу приділили прикордонній Дергачівській громаді. Там для низки населених пунктів, серед яких Слатине, Питомник, Нове та Руська Лозова, запровадили не лише обов’язкову евакуацію, а й примусове вивезення неповнолітніх.

Очільник області звернувся до громадян із наполегливим проханням оперативно відреагувати на заклики служб.

"Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися, — наголосив посадовець, пояснивши алгоритм дій влади: — Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян".

Синєгубов запевнив, що держава повністю подбає про тих, хто залишає свої домівки, а особливий акцент буде зроблено на допомозі неповнолітнім та людям, які мають труднощі з пересуванням. Усіх евакуйованих доправлятимуть до спеціальних транзитних пунктів. Там громадянам нададуть тимчасовий прихисток, забезпечать їжею, речами першої потреби, а також оформлять фінансову, правову та психологічну підтримку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у тимчасово окупованому Криму серед місцевих колаборантів та представників загарбницької влади спостерігаються панічні настрої. Представники незаконних адміністрацій у кількох містах півострова почали гарячково згортати свою діяльність та готувати цінні речі до вивезення.