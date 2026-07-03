Десятки сел и поселков подлежат отселению: решение Совета обороны Харьковской области из-за действий врага

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Власти Харьковской области ужесточают меры безопасности для сохранения жизней местных жителей. Из-за риска серьезного ухудшения ситуации в прифронтовых и приграничных общинах было принято решение вывезти гражданское население с опасных территорий.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Новые мероприятия включают десятки населенных пунктов в трех районах области. Решение было утверждено коллегиально во время специального собрания.
В Шевченковской громаде под обязательное отселение попал 41 населенный пункт, среди которых поселок Шевченково, села Гроза, Гетмановка, Василенково, Аркадовка и другие. В Богодуховском районе людей просят выехать из 12 точек, в том числе из поселков Ульяновка и Заречное, а также сел Ивановка и Константиновка.
Отдельное внимание было уделено приграничной Дергачевской громаде. Там для ряда населенных пунктов, среди которых Слатино, Питомник, Новое и Русская Лозовая, ввели не только обязательную эвакуацию, но и принудительный вывоз несовершеннолетних.
Глава области обратился к гражданам с настоятельной просьбой оперативно отреагировать на призывы служб.
Синегубов заверил, что государство полностью позаботится о тех, кто покидает свои дома, а особый акцент будет сделан на помощи несовершеннолетним и людям с трудностями с передвижением. Всех эвакуированных будут доставлять в специальные транзитные пункты. Там гражданам предоставят временное убежище, обеспечат едой, вещами первой потребности, а также оформят финансовую, правовую и психологическую поддержку.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во временно оккупированном Крыму среди местных коллаборантов и представителей захватнической власти наблюдаются панические настроения. Представители незаконных администраций в нескольких городах полуострова начали лихорадочно сворачивать свою деятельность и готовить ценные вещи к вывозу.