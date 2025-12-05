Депутат Харьковского горсовета намеренно помогал РФ: что известно

Депутат Харьковского городского совета уведомлен о подозрении в государственной измене и непредставлении деклараций, лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 УК Украины).

Подозрение депутату. Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что, по данным следствия, в течение 2021-2024 годов этот депутат публично распространял высказывания пророссийского содержания, пользуясь собственным авторитетом и влиянием на сторонников политической партии "ОПЗЖ" в Харьковском регионе и за его пределами.

"Он умышленно помогал РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности, распространял высказывания, направленные на пропаганду и нагнетание в украинском обществе пророссийских настроений, направленных во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины”, — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Также отмечается, что в 2021-2024 годах, являясь должностным лицом местного самоуправления и субъектом декларирования, депутат умышленно не подал обязательные ежегодные декларации за соответствующие годы, несмотря на требования закона.

В Офисе Генпрокурора отметили, что подозреваемый в 2023 году уехал в РФ, где скрывается от правосудия и в настоящее время.

По статье 111 Уголовного кодекса Украины депутату грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СМИ сообщают, что, вероятно, речь идет о депутате "ОПЗЖ" Андрее Лесике.

