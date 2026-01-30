«Дасть можливість сім’ям піти на роботу»: що придумали у Харкові

У Харкові незабаром розпочнеться будівництво першого в місті підземного дитячого садка. Про це повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко в ефірі радіо "Накипіло". Об'єкт зведуть у Холодногірському районі, і наразі місто вже підготувало проєктно-кошторисну документацію та подало запит на державну субвенцію через систему DREAM.

«Дасть можливість сім’ям піти на роботу»: у Харкові побудують перший підземний дитячий садок на повний день

За словами Ольги Деменко, цей проєкт технічно складніший за вже існуючі підземні школи. Головна відмінність — необхідність забезпечити перебування дітей протягом усього дня.

"Цей дитсадок дасть можливість 100 чи 200 сім’ям піти на роботу, а дітей залишити в безпечних умовах на цілий день", — наголосила посадовиця.

Через формат повного дня підземний садок потребуватиме значно більших площ та інвестицій. Ольга Деменко зауважила, що для комфорту вихованців необхідні "окремі приміщення для сну, харчування та розвитку", а також розширені зони для ігор та активностей, що не передбачено форматом навчання у дві зміни, як у підземних школах.

Реалізація ініціативи має змінити ситуацію з дошкільною освітою в місті, адже зараз садочки працюють лише у форматі короткотривалого перебування на вихідних.

У Департаменті освіти уточнили, що зарахування до закладу відбуватиметься за територіальним принципом. Також місто планує в перспективі "будівництво ще кількох таких об’єктів у найбільш густонаселених районах Харкова".

