«Даст возможность семьям пойти на работу»: что придумали в Харькове
commentss НОВОСТИ Все новости

«Даст возможность семьям пойти на работу»: что придумали в Харькове

В Холодногорском районе Харькова начнут строительство подземного заведения дошкольного образования - Ольга Деменко

30 января 2026, 18:33
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Харькове в скором времени начнется строительство первого в городе подземного детского сада. Об этом сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко в эфире радио "Накипело". Объект построят в Холодногорском районе, и город уже подготовил проектно-сметную документацию и подал запрос на государственную субвенцию через систему DREAM.

По словам Ольги Деменко, этот проект технически сложнее уже существующих подземных школ. Главное отличие – необходимость обеспечить пребывание детей в течение всего дня.

"Этот детсад позволит 100 или 200 семьям пойти на работу, а детей оставить в безопасных условиях на целый день", — подчеркнула чиновник.

Через формат полного дня подземный сад потребует значительно больших площадей и инвестиций. Ольга Деменко отметила, что для комфорта воспитанников необходимы отдельные помещения для сна, питания и развития, а также расширенные зоны для игр и активностей, что не предусмотрено форматом обучения в две смены, как в подземных школах.

Реализация инициативы должна изменить ситуацию с дошкольным образованием в городе, ведь сейчас сады работают только в формате кратковременного пребывания на выходных.

В Департаменте образования уточнили, что зачисление в заведение будет происходить по территориальному принципу. Также город планирует в перспективе строительство еще нескольких таких объектов в наиболее густонаселенных районах Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня, 30 января, Украина столкнулась с беспрецедентной волной сообщений об угрозе взрывов. Как сообщает Национальная полиция, рассылка началась утром по электронным адресам учреждений по всей стране. Какие сообщения получали родители, читайте по ссылке.



