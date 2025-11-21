В Харькове не выключают свет во время запланированных отключений облэнерго, потому что областной центр входит в 20-километровую прифронтовую зону, а такие территории не отключают от электроснабжения. Об этом на брифинге 21 ноября рассказал журналистам руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.

Почему в Харькове не выключают свет, а в области действуют отключения: в ова дали объяснение

В отдельных районах области, например в Лозовском, из-за боевых действий электроснабжения нарушено — часть абонентов отключена, продолжаются работы по восстановлению.

"Почему в Харькове, например, нет отключений, в области есть отключение? Есть соответствующие предписания, соответствующие документы. 20-километровую зону у линии фронта не отключают от электроснабжения. Харьков входит в эту 20-километровую зону", – разъяснил Синегубов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE отметил, что нового поколения вводится недостаточно, а масштабы вражеских ударов значительно превышают возможности восстановления.

Особую проблему он видит в неправильном определении критических объектов: некоторые больницы Черкасской области, по словам нардепа, не внесены в перечень, так как подключены к большим линиям, где потребление других абонентов в разы превышает потребление самой больницы. Поэтому больницы "ставят в очередь" на питание или вообще выключают.

"Важно, чтобы сегодня правильно определили критерии и областные военные администрации, и министерства для того, чтобы в первую очередь больницы были обозначены как объекты критической инфраструктуры", — подчеркнул политик.