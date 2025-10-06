Чергова пекельна ніч у Харкові: стало відомо про жахливі руйнування

Вночі 6 жовтня Харків зазнав масованої атаки російськими ударними дронами, в результаті якої сталися пожежі та пошкодження, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Обстріл Харкова. Фото: 24 Канал

"У Новобаварському районі виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, у Шевченківському районі — горів автомобіль. Окрім того, постраждали приватні будинки, складські приміщення, гаражі та легкові авто", — йдеться в офіційному повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждало четверо осіб. Протягом ночі в Харкові пролунала серія вибухів, які мер міста Ігор Терехов підтвердив як наслідок обстрілу російськими бойовими безпілотниками.

"У Харкові вибухи. Попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами. Будьте обережні!", — закликав Ігор Терехов.

За інформацією Ситуаційного центру, на місто було здійснено 15 атак безпілотників.

"За попередньою інформацією, найбільше постраждав Новобаварський район. Наслідки ударів уточнюються, але вже відомо про пошкодження будинків у приватному секторі", — повідомив міський голова.

Окрім того, підтверджено ще один удар дрона по Шевченківському району. Мешканців міста закликають залишатися в укриттях до офіційного оголошення про завершення тривоги. Пошкодження та точні місця влучань наразі уточнюються.

Нагадаємо, що 5 жовтня російська атака на Львівщину призвела до загибелі сім’ї з чотирьох осіб у селі Лапаївка, де зруйнували житловий будинок. Також унаслідок обстрілів на заході України частина Львова залишилася без електроенергії, а в місті виникли пожежі, зокрема в індустріальному парку Sparrow.

Як вже писали "Коментарі", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що безпілотники, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи. Про це Пісторіус розповів у інтерв’ю для ділового видання Handelsblatt, наголосивши на необхідності спокійно і об’єктивно оцінювати ситуацію.