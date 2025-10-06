Очередная адская ночь в Харькове: стало известно об ужасных разрушениях

Ночью 6 октября Харьков подвергся массированной атаке российскими ударными дронами, в результате которой произошли пожары и повреждения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Обстрел Харькова. Фото: 24 Канал

"В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском районе горел автомобиль. Кроме того, пострадали частные дома, складские помещения, гаражи и легковые авто", — говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали четыре человека. В ночь в Харькове прозвучала серия взрывов, которые мэр города Игорь Терехов подтвердил как следствие обстрела российскими боевыми беспилотниками.

"В Харькове взрывы. Предварительно город атакован вражескими боевыми дронами. Будьте осторожны!", — призвал Игорь Терехов.

По информации Ситуационного центра, на город было совершено 15 атак беспилотников.

"По предварительной информации, больше всего пострадал Новобаварский район. Последствия ударов уточняются, но уже известно о повреждениях домов в частном секторе", — сообщил городской голова.

Кроме того, подтвержден еще один удар дрона по Шевченковскому району. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до официального объявления о завершении тревоги. Повреждения и точные места попадания в настоящее время уточняются.

Напомним, что 5 октября российская атака во Львовскую область привела к гибели семьи из четырех человек в селе Лапаевка, где разрушили жилой дом. Также в результате обстрелов на западе Украины часть Львова осталась без электроэнергии, а в городе возникли пожары, в том числе в индустриальном парке Sparrow.

Как уже писали "Комментарии", министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что появляющиеся над аэропортами страны беспилотники пока "не представляют никакой прямой угрозы". Он добавил, что вооруженные силы не намерены сбивать дроны во всех местах их появления. Об этом Писториус рассказал в интервью для делового издания Handelsblatt, отметив необходимость спокойно и объективно оценивать ситуацию.