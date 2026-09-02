Майбутній опалювальний сезон 2026–2027 років обіцяє стати безпрецедентним викликом для Харківської області. Про це в інтерв'ю Суспільному попередив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, керівництво регіону вже розробляє резервні плани на випадок критичних ситуацій, проте самі громадяни також мають максимально забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.

Зима в Харкові. Ілюстративне фото

"По-перше, це буде найважча зима, це точно, — наголосив очільник ОВА, — і ми це говорили і про зиму 25-26 року, і про минулу, і ще про минулу. Ми розуміємо, що ворог не стоїть на місці, він буде бити і вже б'є по енергетиці".

Наразі в області тривають масштабні роботи з посилення безпеки критичної інфраструктури. Профільні служби роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ймовірних ударів росіян.

"Потрібно готуватися всім, ми готуємося на своєму місці, — підкреслив керівник області, — реалізуємо в тому числі плани стійкості, продовжуємо захищати енергетику нашої області, міста Харкова в тому числі, енергогенеруючи наші потужності, теплогенеруючи наші потужності".

Водночас посадовець акцентував, що успішне проходження холодів залежить від синергії дій влади та кожного окремого жителя. Власникам квартир та приватних будинків варто згадати досвід минулих років і закрити наявні потреби в обладнанні.

"Поряд із цим потрібно підготуватися кожному окремо, це і батареї, і сонячні панелі, це й елементарні павербанки і все інше. Ми готуємося на своєму рівні, в тому числі на план Б, — зауважив Олег Синєгубов, — коли ми розраховуємо, що можливо не буде теплопостачання або електропостачання. Кожен має підготуватися на своєму рівні".

Він закликав людей проаналізувати проблеми, з якими вони стикалися під час попередніх відключень, та заздалегідь зробити запаси.

"Я розумію, що кожна людина в кожній квартирі або у приватному житловому фонді розуміє, чого їй не вистачило минулої зими, — підсумував начальник ОВА. — Маємо робити висновки, маємо посилюватись кожен на своєму рівні".

Варто зазначити, що підготовка Харківщини до цього опалювального періоду стартувала ще до офіційного закриття попереднього сезону. Наразі комунальники та представники енергетичних компаній регіону продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Російської Федерації стали одним із ключових факторів, що спровокували глобальну енергетичну кризу. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.



