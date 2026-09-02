Це буде найскладніша зима за всі роки: звернення влади до харків’ян

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Недилько Ксения
Майбутній опалювальний сезон 2026–2027 років обіцяє стати безпрецедентним викликом для Харківської області. Про це в інтерв'ю Суспільному попередив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, керівництво регіону вже розробляє резервні плани на випадок критичних ситуацій, проте самі громадяни також мають максимально забезпечити себе альтернативними джерелами енергії.
Зима в Харкові. Ілюстративне фото
Наразі в області тривають масштабні роботи з посилення безпеки критичної інфраструктури. Профільні служби роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ймовірних ударів росіян.
Водночас посадовець акцентував, що успішне проходження холодів залежить від синергії дій влади та кожного окремого жителя. Власникам квартир та приватних будинків варто згадати досвід минулих років і закрити наявні потреби в обладнанні.
Він закликав людей проаналізувати проблеми, з якими вони стикалися під час попередніх відключень, та заздалегідь зробити запаси.
Варто зазначити, що підготовка Харківщини до цього опалювального періоду стартувала ще до офіційного закриття попереднього сезону. Наразі комунальники та представники енергетичних компаній регіону продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що атаки
українських безпілотників на нафтопереробні заводи Російської Федерації стали
одним із ключових факторів, що спровокували глобальну енергетичну кризу. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.