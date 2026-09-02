Это будет самая сложная зима за все годы: обращение власти к харьковчанам

Предстоящий отопительный сезон 2026-2027 годов обещает стать беспрецедентным вызовом для Харьковской области. Об этом в интервью Суспильному предупредил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, руководство региона уже разрабатывает резервные планы на случай критических ситуаций, однако сами граждане также должны максимально обеспечить себя альтернативными источниками энергии.

Зима в Харькове. Иллюстративное фото

"Во-первых, это будет самая тяжелая зима, это точно, – подчеркнул глава ОВА, – и мы это говорили и о зиме 25-26 года, и о прошлой, и еще о прошлой. Мы понимаем, что враг не стоит на месте, он будет бить и уже бьет по энергетике".

В настоящее время в области продолжаются масштабные работы по усилению безопасности критической инфраструктуры. Профильные службы делают все возможное, чтобы минимизировать последствия возможных ударов россиян.

"Нужно готовиться всем, мы готовимся на своем месте, – подчеркнул руководитель области, – реализуем в том числе планы устойчивости, продолжаем защищать энергетику нашей области, города Харькова в том числе, энергогенерируя наши мощности, теплогенерируя наши мощности".

В то же время чиновник акцентировал, что успешное прохождение холодов зависит от синергии действий власти и каждого отдельного жителя. Владельцам квартир и частных домов следует вспомнить опыт прошлых лет и закрыть имеющиеся потребности в оборудовании.

"Наряду с этим нужно подготовиться каждому в отдельности, это и батареи, и солнечные панели, это элементарные павербанки и все остальное. Мы готовимся на своем уровне, в том числе на план Б, — заметил Олег Синегубов, — когда мы рассчитываем, что, возможно, не будет теплоснабжения или электроснабжения. Каждый должен подготовиться на своем уровне".

Он призвал людей проанализировать проблемы, с которыми они сталкивались во время предыдущих отключений и заранее сделать запасы.

"Я понимаю, что каждый человек в каждой квартире или в частном жилищном фонде понимает, чего ему не хватило прошлой зимой, — подытожил начальник ОВА. — Должны делать выводы, должны усиливаться каждый на своем уровне".

Стоит отметить, что подготовка Харьковской области к этому отопительному периоду стартовала еще до официального закрытия предыдущего сезона. В настоящее время коммунальщики и представители энергетических компаний региона продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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