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Недилько Ксения
Предстоящий отопительный сезон 2026-2027 годов обещает стать беспрецедентным вызовом для Харьковской области. Об этом в интервью Суспильному предупредил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, руководство региона уже разрабатывает резервные планы на случай критических ситуаций, однако сами граждане также должны максимально обеспечить себя альтернативными источниками энергии.
Зима в Харькове. Иллюстративное фото
В настоящее время в области продолжаются масштабные работы по усилению безопасности критической инфраструктуры. Профильные службы делают все возможное, чтобы минимизировать последствия возможных ударов россиян.
В то же время чиновник акцентировал, что успешное прохождение холодов зависит от синергии действий власти и каждого отдельного жителя. Владельцам квартир и частных домов следует вспомнить опыт прошлых лет и закрыть имеющиеся потребности в оборудовании.
Он призвал людей проанализировать проблемы, с которыми они сталкивались во время предыдущих отключений и заранее сделать запасы.
Стоит отметить, что подготовка Харьковской области к этому отопительному периоду стартовала еще до официального закрытия предыдущего сезона. В настоящее время коммунальщики и представители энергетических компаний региона продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации стали одним из ключевых факторов, спровоцировавших глобальный энергетический кризис. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.