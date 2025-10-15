Відтоку мешканців з Харкова перед опалювальним сезоном немає, а ситуація з перебоями електропостачання подібна до тієї, що спостерігається в інших регіонах України.

Буде складна зима у Харкові: Терехов заявив, чи виїжджають люди з міста

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 15 жовтня, в ефірі національного телемарафону.

Мер зазначив, що комунальні служби та самі харків’яни системно готуються до опалювального сезону. Зокрема, ОСББ і ЖБК також встановлюють у себе альтернативні джерела енергії на умовах співфінансування з містом.

"Відтоку мешканців з Харкова перед зимою немає. Ми перебуваємо практично в тих же умовах, що й інші міста, зокрема Київ, де також трапляються перебої з електропостачанням, а також Дніпропетровщина, Кіровоградщина та інші регіони. Всі ми зараз опинилися у складних обставинах, але разом, підтримуючи одне одного, я впевнений, ми перезимуємо", — наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку жовтня мер Харкова закликав готуватися до найважчої зими.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни. Втім, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тис. Такої динаміки вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків "Обленерго" та комунальних служб Харкова, які об’єднали зусилля заради забезпечення усіх харків’ян стабільним електропостачанням та комунальними послугами", – наголосив Терехов.