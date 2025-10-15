Оттока жителей из Харькова перед отопительным сезоном нет, а ситуация с перебоями электроснабжения похожа на ту, что наблюдается в других регионах Украины.

Будет сложная зима в Харькове: Терехов заявил, выезжают ли люди из города

Об этом мэр Игорь Терехов сообщил сегодня, 15 октября, в эфире национального телемарафона.

Мэр отметил, что коммунальные службы и сами харьковчане системно готовятся к отопительному сезону. В частности, ОСМД и ЖСК также устанавливают альтернативные источники энергии на условиях софинансирования с городом.

"Оттока жителей из Харькова перед зимой нет. Мы находимся практически в тех же условиях, что и другие города, в частности, Киев, где также случаются перебои с электроснабжением, а также Днепропетровщина, Кировоградщина и другие регионы. Все мы сейчас оказались в сложных обстоятельствах, но вместе, поддерживая друг друга, я уверен, мы перезимуем", — подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале октября мэр Харькова призвал готовиться к тяжелейшей зиме.

"Это серьезный удар по мощностям АО "Харьковоблэнерго". И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны. Впрочем, если еще ночью без электроэнергии оставались около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас — около 3,5 тыс. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков "Облэнерго" и коммунальных служб Харькова, объединивших усилия для обеспечения всех харьковчан стабильным электроснабжением и коммунальными услугами", — подчеркнул Терехов.