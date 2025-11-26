Міська влада планує продовжити дію безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті у 2026 році. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю інформаційному порталу "Новини.LIVE".

Безкоштовний проїзд у Харкові: Ігор Терехов зробив заяву

За словами мера, зараз усі види муніципального транспорту працюють для харків’ян безкоштовно, і це суттєво допомагає мешканцям міста під час війни.

"У нас безкоштовний проїзд функціонує і в метро, і в тролейбусах, і в трамваях, і в автобусах. Це потрібно харків'янам. Завдяки цьому кожна родина економить 3-4 тис. грн на місяць. Це суттєва підтримка для людей. Тож наступного року будемо продовжувати безкоштовний проїзд", — зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що КП "Міськсвітло" у місті Дніпро оголосило тендер на закупівлю святкової ялинки та ілюмінацій. Про це йдеться на сайті публічних закупівель "Prozorro".

У планах — штучна ялинка "Перемога" 5 м заввишки, 3D-фігури ("Поштова скриня", "Трон", "Сніжинка", "Змійка") та сотні метрів світлодіодних гірлянд. Очікувана вартість — 3,4 млн грн. Поставити все мають до 22 грудня 2025 року. Торги ще тривають — жодної заявки від учасників поки немає.

Для порівняння: у Києві головну ялинку встановлять за кошт підприємців, а не з міського бюджету. Компанія забезпечить встановлення, обслуговування та демонтаж конструкцій, а також повне фінансове та ресурсне забезпечення. У Харкові використовують "довоєнні" прикраси, які з Центрального парку перенесли у підземку для святкування Різдвяних свят. У Львові новорічну ялинку завжди дарують місту, а прикраси використовують теж минулих років.