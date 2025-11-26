Городские власти планируют продлить действие бесплатного проезда в пассажирском транспорте в 2026 году. Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в интервью информационному порталу "Новости.LIVE".

Бесплатный проезд в Харькове: Игорь Терехов сделал заявление

По словам мэра, сейчас все виды муниципального транспорта работают для харьковчан бесплатно, и это существенно помогает жителям города во время войны.

"У нас бесплатный проезд работает и в метро, и в троллейбусах, и в трамваях, и в автобусах. Это нужно харьковчанам. Благодаря этому каждая семья экономит 3-4 тыс. грн. в месяц. Это существенная поддержка для людей. Так что в следующем году будем продолжать бесплатный проезд", — отметил Игорь Терехов.

