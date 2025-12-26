Авиабомбардировка Харькова: известно о погибших (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня около 16 часов в Харькове прогремели мощные взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил, что город атакован управляемыми авиабомбами, удары пришлись на Шевченковский район Харькова.

Авиабомбардировка Харькова: известно о погибших

"В результате удара есть пострадавшие, на месте – пожар. Поступила информация о погибших – количество уточняется", – написал мэр.

Позже он сообщил, что попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова – горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Число раненых и погибших уточняется.

В 16:13 Игорь Терехов написал:

" На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара".

Уже в 16:34 мэр города сообщил о втором погибшем.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов журналистам на месте происшествия сообщил, что всего было три КАБа.

"Одна управляемая авиабомба ударила в самое дорожное покрытие по улице Клочковской. Погиб один человек, который двигался в своем автомобиле, который находился непосредственно у эпицентра удара. Другой человек уже по дороге в больницу в автомобиле экстренной скорой помощи погиб.

Тоже мужчина, находившийся в своем автомобиле возле станции техобслуживания автомобилей. Наши службы и подразделения ГСЧС, экстренная скорая медицинская помощь, национальная полиция работают на месте. Сейчас проводим поквартирный, подомовой обход для того, чтобы обнаружить еще людей, кому необходимо оказать медицинскую помощь, прежде всего", – отметил глава ОВА.

По его словам, после этого будут анализировать повреждения и зашивать оконные проемы, потому что на улице мороз, и нужно это сделать быстро.

"Удар по жилой дороге. Смотрите, это одна из ключевых транспортных артерий, это исключительно гражданская, ни одного военного объекта здесь нет.

Здесь есть высшее учебное заведение, здесь есть частный жилищный фонд и, соответственно, многоквартирные жилые дома. Здесь нет ни одного военного объекта или даже намека на предприятие с таким направлением", – заявил Синегубов.

Олег Синегубов в 17:06: "По уточненной информации, в результате вражеских ударов погибли 55-летний и 40-летний мужчины.

Среди пострадавших 46-летняя и 57-летняя женщина. Они подверглись острой реакции на стресс.

Кроме того, 20-летняя и 73-летняя женщины получили взрывные ранения. Они госпитализированы.

9-месячная девочка также госпитализирована в больницу".

Игорь Терехов в 17:23: "До шести возросло количество раненых в результате обстрела Харькова. Погибших двое".





Информация обновляется.