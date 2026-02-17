logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Атака на Харків: де стався «прильот»
commentss НОВИНИ Всі новини

Атака на Харків: де стався «прильот»

«Наслідки уточнюються»: Ігор Терехов повідомив про удар БпЛА по Харкову

17 лютого 2026, 16:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Харкові вкотре зафіксовано ворожу атаку з використанням безпілотних літальних апаратів. Про інцидент, що стався в одному з районів міста, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків: де стався «прильот»

Атака на Харків: де стався «прильот»

За словами очільника міста, під ударом опинилася східна частина обласного центру. Як зазначив мер у своєму офіційному дописі: "Зафіксовано влучання ворожого дрону в Індустріальному районі".

Наразі на місці події розпочинають роботу відповідні служби для з'ясування масштабів руйнувань та перевірки наявності постраждалих. Станом на момент публікації інформація про руйнування відсутня, оскільки, за словами мера, "наслідки уточнюються".

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за подальшими оновленнями від офіційних джерел.

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини