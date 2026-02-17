У Харкові вкотре зафіксовано ворожу атаку з використанням безпілотних літальних апаратів. Про інцидент, що стався в одному з районів міста, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків: де стався «прильот»

За словами очільника міста, під ударом опинилася східна частина обласного центру. Як зазначив мер у своєму офіційному дописі: "Зафіксовано влучання ворожого дрону в Індустріальному районі".

Наразі на місці події розпочинають роботу відповідні служби для з'ясування масштабів руйнувань та перевірки наявності постраждалих. Станом на момент публікації інформація про руйнування відсутня, оскільки, за словами мера, "наслідки уточнюються".

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та стежити за подальшими оновленнями від офіційних джерел.

Інформація оновлюється.