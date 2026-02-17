logo

Атака на Харьков: где произошел «прилет»
НОВОСТИ

Атака на Харьков: где произошел «прилет»

«Последствия уточняются»: Игорь Терехов сообщил об ударе БпЛА по Харькову

17 февраля 2026, 16:35
Автор:
Недилько Ксения

В Харькове в очередной раз зафиксирована вражеская атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об инциденте, произошедшем в одном из районов города, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По словам главы города, под ударом оказалась восточная часть областного центра. Как отметил мэр в своем официальном сообщении: "Зафиксировано попадание вражеской дроны в Индустриальном районе".

В настоящее время на месте происшествия приступают к работе соответствующие службы для выяснения масштабов разрушений и проверки наличия пострадавших. По состоянию на момент публикации информация о разрушении отсутствует, поскольку, по словам мэра, последствия уточняются.

Жителей города призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и следить за дальнейшими обновлениями от официальных источников.

Информация обновляется.



