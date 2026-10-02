Атака КАБів на Харків: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російські війська завдали масованого авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по житлових кварталах Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, а кількість поранених стрімко зросла. Вдень 2 жовтня під вогнем загарбників опинилися Слобідський та Немишлянський райони міста. Ворожі снаряди поцілили у приватні сектори, повністю зруйнувавши житловий будинок, під уламками якого опинилися люди. На місцях прильотів триває масштабна пошуково-рятувальна операція.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Перші повідомлення про вибухи надійшли близько 15:15, коли Ситуаційний центр почав фіксувати траєкторії ворожої авіації. Один із КАБів приземлився безпосередньо на цивільний будинок, поховавши під конструкціями його мешканців.
Згодом мер підтвердив найгірші побоювання рятувальників:
Ці дані підтвердили і в обласній адміністрації, зазначивши, що окрім епіцентру вибуху в цьому районі вибуховою хвилею понівечило ще близько 10 сусідніх садиб.
Паралельно під ударом опинився й інший район Харкова, де ворожа бомба розірвалася на відкритій місцевості між людськими помешканнями. Ситуація з постраждалими змінювалася щохвилини через велику кількість звернень до медиків.
Голова ОВА зазначив, що медичні бригади працюють без упину:
Згодом інформацію про поранених оновили в мерії.
Наразі на всіх локаціях продовжують працювати ДСНС, комунальники та медики, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.
ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 16:26: "На цю хвилину відомо про 17 постраждалих через удар російськими КАБ по Харкову. Серед них — хлопчик. Один із поранених — 48-річний чоловік — наразі в операційній. Усім надається необхідна медична допомога".
Ігор Терехов о 16:49: "Знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу міста".
Інформація оновлюється.