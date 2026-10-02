Атака КАБів на Харків: є загиблі та поранені (ОНОВЛЕНО)

Російські війська завдали масованого авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по житлових кварталах Харкова, внаслідок чого одна людина загинула, а кількість поранених стрімко зросла. Вдень 2 жовтня під вогнем загарбників опинилися Слобідський та Немишлянський райони міста. Ворожі снаряди поцілили у приватні сектори, повністю зруйнувавши житловий будинок, під уламками якого опинилися люди. На місцях прильотів триває масштабна пошуково-рятувальна операція.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перші повідомлення про вибухи надійшли близько 15:15, коли Ситуаційний центр почав фіксувати траєкторії ворожої авіації. Один із КАБів приземлився безпосередньо на цивільний будинок, поховавши під конструкціями його мешканців.

"В одному з місць прильоту повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина", — терміново повідомив міський голова Ігор Терехов, координуючи роботу екстрених служб на місці трагедії.

Згодом мер підтвердив найгірші побоювання рятувальників:

"За попередньою інформацією, у Немишлянському районі одна людина загинула" .

Ці дані підтвердили і в обласній адміністрації, зазначивши, що окрім епіцентру вибуху в цьому районі вибуховою хвилею понівечило ще близько 10 сусідніх садиб.

Паралельно під ударом опинився й інший район Харкова, де ворожа бомба розірвалася на відкритій місцевості між людськими помешканнями. Ситуація з постраждалими змінювалася щохвилини через велику кількість звернень до медиків.

"У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками, — поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, описуючи наслідки руйнувань промислової та соціальної інфраструктури. — Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, а також щонайменше шість автомобілів".

Голова ОВА зазначив, що медичні бригади працюють без упину:

"Ще четверо людей постраждали внаслідок удару КАБ по Харкову. Їм надається вся необхідна медична допомога" .

Згодом інформацію про поранених оновили в мерії.

"Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, — резюмував Ігор Терехов, додавши найболючішу деталь цього пообіднього нальоту: — Серед них є діти".

Наразі на всіх локаціях продовжують працювати ДСНС, комунальники та медики, розбираючи завали та ліквідовуючи пожежі.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 16:26: "На цю хвилину відомо про 17 постраждалих через удар російськими КАБ по Харкову. Серед них — хлопчик. Один із поранених — 48-річний чоловік — наразі в операційній. Усім надається необхідна медична допомога".

Ігор Терехов о 16:49: "Знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу міста".

Інформація оновлюється.