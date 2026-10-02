Атака КАБов на Харьков: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска нанесли массированный авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБ) по жилым кварталам Харькова, в результате чего один человек погиб, а количество раненых стремительно возросло. Днем 2 октября под огнем захватчиков оказались Слободской и Немышлянский районы города. Вражеские снаряды попали в частные сектора, полностью разрушив жилой дом, под обломками которого оказались люди. На местах прилетов идет масштабная поисково-спасательная операция.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первые сообщения о взрывах поступили около 15:15, когда Ситуационный центр начал фиксировать траектории вражеской авиации. Один из КАБ приземлился непосредственно на гражданский дом, похоронив под конструкциями его жителей.

"В одном из мест прилета полностью разрушен жилой дом, под завалами которого может находиться человек", — срочно сообщил городской голова Игорь Терехов, координируя работу экстренных служб на месте трагедии.

Впоследствии мэр подтвердил худшие опасения спасателей:

"По предварительной информации, в Немышлянском районе один человек погиб" .

Эти данные подтвердили и в областной администрации, отметив, что кроме эпицентра взрыва в этом районе взрывной волной изуродовали еще около 10 соседних домов.

Параллельно под ударом оказался и другой район Харькова, где вражеская бомба разорвалась на открытой местности между человеческими жилищами. Ситуация с пострадавшими менялась ежеминутно из-за большого количества обращений к медикам .

"В Слободском районе зафиксировали попадание между частными домами, – проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, описывая последствия разрушений промышленной и социальной инфраструктуры. — Повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, а также, по меньшей мере, шесть автомобилей".

Глава ОВА отметил, что медицинские бригады работают без остановки:

"Еще четыре человека пострадали в результате удара КАБ по Харькову. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь" .

Впоследствии информацию о раненых обновили в мэрии.

"Количество пострадавших выросло до девяти человек, — резюмировал Игорь Терехов, добавив болезненную деталь этого послеобеденного налета: — Среди них есть дети".

На всех локациях продолжают работать ГСЧС, коммунальщики и медики, разбирая завалы и ликвидируя пожары.

Обновлено: Олег Синегубов в 16:26: "На данный момент известно о 17 пострадавших из-за удара российскими КАБ по Харькову. Среди них – мальчик. Один из раненых — 48-летний мужчина — сейчас в операционной. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Игорь Терехов в 16:49: "Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате вражеских обстрелов города".





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