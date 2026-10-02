Атака КАБов на Харьков: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские войска нанесли массированный авиаудар управляемыми авиабомбами (КАБ) по жилым кварталам Харькова, в результате чего один человек погиб, а количество раненых стремительно возросло. Днем 2 октября под огнем захватчиков оказались Слободской и Немышлянский районы города. Вражеские снаряды попали в частные сектора, полностью разрушив жилой дом, под обломками которого оказались люди. На местах прилетов идет масштабная поисково-спасательная операция.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Первые сообщения о взрывах поступили около 15:15, когда Ситуационный центр начал фиксировать траектории вражеской авиации. Один из КАБ приземлился непосредственно на гражданский дом, похоронив под конструкциями его жителей.
Впоследствии мэр подтвердил худшие опасения спасателей:
Эти данные подтвердили и в областной администрации, отметив, что кроме эпицентра взрыва в этом районе взрывной волной изуродовали еще около 10 соседних домов.
Параллельно под ударом оказался и другой район Харькова, где вражеская бомба разорвалась на открытой местности между человеческими жилищами. Ситуация с пострадавшими менялась ежеминутно из-за большого количества обращений к медикам .
Глава ОВА отметил, что медицинские бригады работают без остановки:
Впоследствии информацию о раненых обновили в мэрии.
На всех локациях продолжают работать ГСЧС, коммунальщики и медики, разбирая завалы и ликвидируя пожары.
Обновлено: Олег Синегубов в 16:26: "На данный момент известно о 17 пострадавших из-за удара российскими КАБ по Харькову. Среди них – мальчик. Один из раненых — 48-летний мужчина — сейчас в операционной. Всем оказывается необходимая медицинская помощь".
Игорь Терехов в 16:49: "Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате вражеских обстрелов города".
Информация обновляется.