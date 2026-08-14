Атака авіабомбами під Харковом: де сталися "прильоти"

Російська окупаційна армія завдала масованого авіаудару по Харкову та його найближчому передмістю, випустивши керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок атаки зафіксовано влучання у торговельний центр, руйнування житлового сектору та поранення мирного жителя.

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У Харкові пообіді пролунали гучні вибухи одразу після попередження про загрозу використання ворогом керованих авіаційних бомб. Як з'ясувалося згодом, епіцентром ворожого нальоту став приміський населений пункт, проте вибухова хвиля та уламки завдали значних збитків і в самому обласному центрі.

"За попередньою інформацією, ворог наніс удар по найближчому передмістю Харкова", — оперативно поінформував мер міста Ігор Терехов, додавши, що під удар потрапив і Шевченківський район. На місці влучання одразу виникло займання.

Невдовзі міський голова уточнив масштаби руйнувань у житлових кварталах, оскільки кількість пошкоджених споруд стрімко зростала.

"Внаслідок удару по передмістю, у кількох багатоквартирних будинках Шевченківського району вибиті вікна, — зазначив Терехов під час фіксації наслідків обстрілу. — Більше десяти багатоповерхівок пошкоджено. Одна людина постраждала".

Паралельно про хід подій та роботу екстрених служб звітував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що на місці прильоту вирує вогонь і триває рятувальна операція.

"Внаслідок ворожої атаки в Шевченківському району постраждала людина, — повідомив начальник ОВА, коментуючи ситуацію з пораненими. — Медики надають необхідну допомогу. Триває ліквідація наслідки удару".

Згодом деталі інциденту розкрили журналісти та представники місцевої влади приміської зони. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що зайнялася відкрита територія, а також пошкоджень зазнали об'єкти торгівлі, хоча в самій громаді минулося без травмованих. Детальнішу інформацію озвучили в коментарях для "Суспільне Харків".

"Чотири керовані авіабомби влучили по торговому центру у передмісті Харкова", — деталізував заступник керівника міського департаменту надзвичайних ситуацій Клим Ляпін.

Посадовець підтвердив, що в самому Харкові через ці вибухи постраждали щонайменше 11 висоток.

Медики також розкрили інформацію про стан єдиного постраждалого від цієї повітряної атаки.

"Поранений під час авіаударів по передмістю Харкова — чоловік середнього віку, який перебував на вулиці", — розповів директор Центру екстреної медичної допомоги регіону. За його словами, пацієнт опинився в радіусі вибухової хвилі: "Чоловік дістав акубаротравму".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська рано-вранці завдали двох прицільних ударів реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.