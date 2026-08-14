Атака авіабомбами під Харковом: де сталися "прильоти"

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Недилько Ксения
Російська окупаційна армія завдала масованого авіаудару по Харкову та його найближчому передмістю, випустивши керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок атаки зафіксовано влучання у торговельний центр, руйнування житлового сектору та поранення мирного жителя.
Ілюстративне фото
У Харкові пообіді пролунали гучні вибухи одразу після попередження про загрозу використання ворогом керованих авіаційних бомб. Як з'ясувалося згодом, епіцентром ворожого нальоту став приміський населений пункт, проте вибухова хвиля та уламки завдали значних збитків і в самому обласному центрі.
Невдовзі міський голова уточнив масштаби руйнувань у житлових кварталах, оскільки кількість пошкоджених споруд стрімко зростала.
Паралельно про хід подій та роботу екстрених служб звітував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він підтвердив, що на місці прильоту вирує вогонь і триває рятувальна операція.
Згодом деталі інциденту розкрили журналісти та представники місцевої влади приміської зони. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов уточнив, що зайнялася відкрита територія, а також пошкоджень зазнали об'єкти торгівлі, хоча в самій громаді минулося без травмованих. Детальнішу інформацію озвучили в коментарях для "Суспільне Харків".
Посадовець підтвердив, що в самому Харкові через ці вибухи постраждали щонайменше 11 висоток.
Медики також розкрили інформацію про стан єдиного постраждалого від цієї повітряної атаки.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська рано-вранці завдали двох прицільних ударів реактивними безпілотниками по приватному житловому будинку в Буринській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.