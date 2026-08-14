Атака авиабомбами под Харьковом: где произошли "прилеты"

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российская оккупационная армия нанесла массированный авиаудар по Харькову и его ближайшему пригороду, выпустив управляемые авиабомбы (КАБы). В результате атаки зафиксировано попадание в торговый центр, разрушение жилищного сектора и ранение мирного жителя.
Иллюстративное фото
В Харькове после обеда раздались громкие взрывы сразу после предупреждения об угрозе использования врагом управляемых авиационных бомб. Как выяснилось позже, эпицентром вражеского налета стал пригородный населенный пункт, однако взрывная волна и обломки нанесли значительный ущерб и в самом областном центре.
Вскоре мэр уточнил масштабы разрушений в жилых кварталах, поскольку количество поврежденных сооружений стремительно росло.
Параллельно о ходе событий и работе экстренных служб отчитывался глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что на месте прилета бурлит огонь и идет спасательная операция.
Впоследствии детали инцидента раскрыли журналисты и представители местных властей пригородной зоны. Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что загорелась открытая территория, а также повреждения получили объекты торговли, хотя в самой громаде обошлось без травмированных. Более подробную информацию озвучили в комментариях для "Общественное Харьков".
Чиновник подтвердил, что в самом Харькове из-за этих взрывов пострадали не менее 11 высоток.
Медики также раскрыли информацию о состоянии единственного пострадавшего от этой воздушной атаки.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской громаде Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.