Атака авиабомбами под Харьковом: где произошли "прилеты"

Российская оккупационная армия нанесла массированный авиаудар по Харькову и его ближайшему пригороду, выпустив управляемые авиабомбы (КАБы). В результате атаки зафиксировано попадание в торговый центр, разрушение жилищного сектора и ранение мирного жителя.

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В Харькове после обеда раздались громкие взрывы сразу после предупреждения об угрозе использования врагом управляемых авиационных бомб. Как выяснилось позже, эпицентром вражеского налета стал пригородный населенный пункт, однако взрывная волна и обломки нанесли значительный ущерб и в самом областном центре.

"По предварительной информации, враг нанес удар по ближайшему пригороду Харькова", — оперативно проинформировал мэр города Игорь Терехов, добавив, что под удар попал и Шевченковский район. На месте попадания сразу возникло возгорание.

Вскоре мэр уточнил масштабы разрушений в жилых кварталах, поскольку количество поврежденных сооружений стремительно росло.

"В результате удара по пригороду в нескольких многоквартирных домах Шевченковского района выбиты окна, — отметил Терехов во время фиксации последствий обстрела. — Более десяти многоэтажек повреждены. Один человек пострадал".

Параллельно о ходе событий и работе экстренных служб отчитывался глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он подтвердил, что на месте прилета бурлит огонь и идет спасательная операция.

"В результате вражеской атаки в Шевченковском районе пострадал человек, – сообщил начальник ОВА, комментируя ситуацию с ранеными. — Медики оказывают необходимую помощь. Идет ликвидация последствий удара".

Впоследствии детали инцидента раскрыли журналисты и представители местных властей пригородной зоны. Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов уточнил, что загорелась открытая территория, а также повреждения получили объекты торговли, хотя в самой громаде обошлось без травмированных. Более подробную информацию озвучили в комментариях для "Общественное Харьков".

"Четыре управляемых авиабомба попали по торговому центру в пригороде Харькова", — детализировал заместитель руководителя городского департамента чрезвычайных ситуаций Клим Ляпин.

Чиновник подтвердил, что в самом Харькове из-за этих взрывов пострадали не менее 11 высоток.

Медики также раскрыли информацию о состоянии единственного пострадавшего от этой воздушной атаки.

"Раненый во время авиаударов по пригороду Харькова — мужчина среднего возраста, находившийся на улице", — рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи региона. По его словам, пациент оказался в радиусе взрывной волны: "Мужчина получил акубаротравму".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что российские войска рано утром нанесли два прицельных удара реактивными беспилотниками по частному жилому дому в Буринской громаде Сумской области. В результате атаки погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.