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Освобождение есть, безопасности нет: на Днепропетровщине расширяют зону принудительной эвакуации

«Эвакуация – это способ сохранить жизнь»: из-за российского террора из 16 сел Синельниковщины вывезут семьи с детьми

18 августа 2026, 15:44
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Недилько Ксения

Из-за ежедневных вражеских обстрелов и растущей опасности на Днепропетровщине приняли решение об обязательном вывозе несовершеннолетних из опасных районов. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что под эвакуацию подпадают еще 16 населенных пунктов, принадлежащих к трем громадам Синельниковского района.

Освобождение есть, безопасности нет: на Днепропетровщине расширяют зону принудительной эвакуации

Иллюстративное фото

"Объявили принудительную эвакуацию еще из 16 населенных пунктов Николаевской, Петропавловской и Украинской общин на Синельниковщине", — отметил руководитель ОВА.

Местные власти установили четкие сроки для выезда: все семьи, воспитывающие детей, должны покинуть определенные села в ближайшие тридцать дней. Всего в более безопасные регионы страны необходимо переместить 2177 несовершеннолетних. Эта обязанность возлагается на их родителей, опекунов или официальных представителей.

Процесс тщательно координируется, а для защиты людей задействованы специальные подразделения и волонтерские организации.

"С переездом семьям помогают Нацполиция и благотворители. Выбирают маршруты, ориентируясь на ситуацию безопасности. Используют бронированные авто и бронежилеты", — подчеркнул Александр Ганжа.

Сама процедура спасения людей проходит в несколько этапов. Сначала эвакуированных доставляют в специальные промежуточные пункты, а уже оттуда, при необходимости, обеспечивают временным приютом и бесплатным жильем.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук напомнил, что угроза для этой части области возникла не вчера, и ситуация остается критической уже длительное время.

"Писал о зоне повышенной опасности для части Синельниковщины еще 12 января 2025-го. Сегодня угроза для этих громад идет из воздуха: российские КАБы и дроны дотягиваются сюда, враг терроризирует людей каждый день и ночь", — подчеркнул чиновник.

Чиновники призывают местных жителей не медлить с выездом, ведь жизнь детей является главным приоритетом. При всех психологических и бытовых трудностях адаптация на новом месте является единственным правильным шагом в этих обстоятельствах.

"Это тяжело, безусловно. Оставить дом и все, что нажил за годы. За месяц найти новое жилье, школу для ребенка. И не знать, когда сможешь вернуться. Но эвакуация – это не отказ от дома, а способ сохранить жизнь", — подытожил Николай Лукашук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что операция по освобождению территории Днепропетровской области от российских войск продолжается, однако говорить о полном возобновлении контроля над регионом пока рано.



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