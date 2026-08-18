Освобождение есть, безопасности нет: на Днепропетровщине расширяют зону принудительной эвакуации

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Недилько Ксения
Из-за ежедневных вражеских обстрелов и растущей опасности на Днепропетровщине приняли решение об обязательном вывозе несовершеннолетних из опасных районов. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что под эвакуацию подпадают еще 16 населенных пунктов, принадлежащих к трем громадам Синельниковского района.
Иллюстративное фото
Местные власти установили четкие сроки для выезда: все семьи, воспитывающие детей, должны покинуть определенные села в ближайшие тридцать дней. Всего в более безопасные регионы страны необходимо переместить 2177 несовершеннолетних. Эта обязанность возлагается на их родителей, опекунов или официальных представителей.
Процесс тщательно координируется, а для защиты людей задействованы специальные подразделения и волонтерские организации.
Сама процедура спасения людей проходит в несколько этапов. Сначала эвакуированных доставляют в специальные промежуточные пункты, а уже оттуда, при необходимости, обеспечивают временным приютом и бесплатным жильем.
В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук напомнил, что угроза для этой части области возникла не вчера, и ситуация остается критической уже длительное время.
Чиновники призывают местных жителей не медлить с выездом, ведь жизнь детей является главным приоритетом. При всех психологических и бытовых трудностях адаптация на новом месте является единственным правильным шагом в этих обстоятельствах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что операция по освобождению территории Днепропетровской области от российских войск продолжается, однако говорить о полном возобновлении контроля над регионом пока рано.