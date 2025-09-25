На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації "Біле братство", які збували наркотики. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно наркоторговців, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Злочинна організація «Біле братсво» піде під суд на Дніпропетровщині на чолі з кримінальним авторитетом

Обвинуваченим інкримінується створення і керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, незаконне придбання, зберігання і збут наркотичних засобів і психотропних речовин (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що 50-річний кримінальний авторитет зі злочинного угрупування "Біле братство" налагодив наркобізнес на території міст Нікополя та Покрова Дніпропетровської області. До протиправної діяльності він залучив ще 10 осіб.

Вони закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали наркотики у спеціально підготовлених схованках, а згодом збували їх за готівку.

За підрахунками слідства, щомісяця реалізовувалося до 35 тисяч доз, наркоторговці отримували понад 12 млн грн незаконного прибутку.

Під час проведення майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, зброю, готівку й транспортні засоби.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Дніпропетровський області за оперативного супроводу співробітників УСР в області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ проводить обшуки у посадовців "Укрзалізниці".