Преступная организация «Белое братсво» пойдет под суд на Днепропетровщине во главе с криминальным авторитетом

В Днепропетровской области будут судить 11 участников преступной организации "Белое братство", которые сбывали наркотики. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении наркоторговцев, сообщают в Офисе Генпрокурора.

Обвиняемым инкриминируется создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.).

Следствием установлено, что 50-летний криминальный авторитет преступной группировки "Белое братство" наладил наркобизнес на территории городов Никополя и Покрова Днепропетровской области. В противоправную деятельность он привлек еще 10 человек.





Они закупали метамфетамин, каннабис и PVP, хранили наркотики в специально подготовленных тайниках, а впоследствии сбывали их за наличные.

По подсчетам следствия, ежемесячно реализовывалось до 35 тысяч доз, наркоторговцы получали более 12 млн грн незаконной прибыли.

Во время проведения почти 60 обысков правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества, оружие, наличные деньги и транспортные средства.

Досудебное расследование осуществляли следователи ГУНП в Днепропетровской области по оперативному сопровождению сотрудников УССР в области ДСР Нацполиции Украины.

